ВДНГ запустив онлайн-реєстр об’єктів культурної спадщини, який можна доповнювати

ВДНГ запустив онлайн-реєстр пам’яток мистецтва, що розташовані на території Експоцентру.

Завдяки реєстру хочуть систематизувати будівлі, споруди та інші обʼєкти, які наразі не мають охоронного статусу, проте можуть мати культурну, історичну або архітектурну цінність.

Наразі до списку додано 19 об’єктів, що вже мають охоронний статус, серед яких будівлі павільйонів, споруда центрального входу, а також фонтани та інші зразки архітектури.

Реєстр доступний для відкритого перегляду. Будь-хто може додавати нові пункти до переліку.