ВДНГ запустив онлайн-реєстр об’єктів культурної спадщини, який можна доповнювати

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Марія Іващук
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ВДНГ запустив онлайн-реєстр пам’яток мистецтва, що розташовані на території Експоцентру.

Завдяки реєстру хочуть систематизувати будівлі, споруди та інші обʼєкти, які наразі не мають охоронного статусу, проте можуть мати культурну, історичну або архітектурну цінність.

Наразі до списку додано 19 об’єктів, що вже мають охоронний статус, серед яких будівлі павільйонів, споруда центрального входу, а також фонтани та інші зразки архітектури.

Реєстр доступний для відкритого перегляду. Будь-хто може додавати нові пункти до переліку.

“Згодом цю інформацію оброблятиме окремо створена за ініціативою ВДНГ комісія та передаватиме до органів державної влади із заявою про реєстрацію нововідкритих памʼяток у державному реєстрі”, – кажуть у команді.

Опубліковано: 20 липня 2023
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