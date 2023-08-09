Під час реконструкції сходів біля Пейзажки посадовець розтратив 1,4 мільйона гривень

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Марія Іващук
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Заступник директора КП “Інженерний центр” підозрюється в розтраті 1,4 мільйона гривень на реконструкції сходів з бруківки на Подолі, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Між КП «Інженерний центр» та приватним підприємством був укладений договір підряду на виконання будівельних робіт по реконструкції сходів від Десятинного провулку до вулиці Гончарної, а також благоустрою пішохідної алеї Андріївського узвозу.

Сходи від Десятинного провулку до вулиці Гончарної під час реконструкції у 2018 році. Фото: КМДА

“Підозрюваний, достовірно знаючи, що вартість гранітної бруківки, яку використали під час виконання вказаних робіт, завищена, підписав акти виконаних будівельних робіт”, – йдеться у повідомленні.

Суму збитків оцінюють в 1,4 мільйона гривень.

Заступнику директора КП "Інженерний центр" загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Опубліковано: 09 серпня 2023
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