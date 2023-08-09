У центрі Львова реконструюють історичний будинок. Що планується

У Львові історичну будівлю на вулиці Газовій, 34, 34-А реконструюють. Там планують зробити надбудову, повідомляє “Твоє Місто”.

Будинок розташований у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови у межах історичного ареалу міста.

Будівля не є пам’яткою архітектури. Однак в проєкті запропонували зберегти її весь історичний характер.

«Лише другий поверх доповнять повноцінними офісними приміщеннями. Тут не йде мова жодним чином про житлову забудову, лише офісна функція, яка дозволить додатково посилити історичну частину Львова», – зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Фото: ЛМР