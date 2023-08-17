У парку КПІ зрізали дерева: фото

У парку Київського політехнічного інституту зрізали дерева. Фото опублікували користувачі Facebook.

"Опускаються руки через те, як в Києві систематично вбивають дерева. І злочини ці не виправити швидко, тінь від нових на місцях цих пнів дістануться нашим онукам лише. Це якщо онуки оберуть жити в такому місті", – пише користувач Денис Суділковський.

UPD 10:22: Свідок опису дерев Олексій Данилюк, сказав, що інспектори визначили їх як сухостій. На інформаційній табличці, яку встановила адміністрація університету, повідомляється, що у жовтні та листопаді «зеленбудівці» садитимуть молоді дерева на заміну.

Раніше на території КПІ спиляли сторічну ялину і 60-70 річні верби. Тоді “Київзеленбуд” сказав, що дерева були в аварійному стані.

Фото Кирило Виноградов