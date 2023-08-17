Яка вартість оренди квартир в Києві та передмістях – статистика bird

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Марія Іващук
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У додатку оренди квартир bird додали можливість вибору житла у передмісті Києва.

Також команда сервісу опублікувала статистику з цінами на оренду квартир у різних районах Києва та у передмістях.

Київ чи передмістя: де дешевше орендувати житло

Так, згідно статистики, орендувати однокімнатну квартиру у спальних мікрорайонах Києва, як-от на Троєщині, Воскресенці чи Лісовому можна дешевше, 6500-7000 грн, ніж у Броварах, де середня вартість – 8000 грн.

У Бучі та Ірпені за оренду однокімнатної квартири треба заплатити 8000 грн, в той час як на Виноградарі чи Нивках вартість оренди в середньому 8700 та 9700 грн.

Фото: Kato Blackmore

Опубліковано: 17 серпня 2023
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