Венеціанський міст у Гідропарку відремонтують за 4 мільйони гривень. Дешевшу пропозицію відхилили

КП «Київавтошляхміст» уклало договір на 3,86 мільйонів гривень з підприємством «Домпромбуд» щодо ремонту підходів до Венеціанського мосту у Гідропарку. Про це свідчать дані із системи Prozorro.

Як зазначають журналісти видання “Наші Гроші”, замовник відхилив пропозицію компанії «Регдорстрой», яка пропонувала виконати роботи на 600 тисяч гривень дешевше.

У тендерній документації замовник вимагав надати акт огляду об’єкта, який має бути підписаний двома сторонами. Це дає можливість звузити конкуренцію, “наприклад, небажана фірма не зможе знайти директора для своєчасного підписання цього акту”.

«Домпромбуд» надав у складі своєї пропозиції акт огляду об’єкту і їх визначили переможцями.

«Регдорстрой» подав скаргу до Антимонопольного комітету, але її залишили без розгляду.

ТОВ «Домпромбуд» створено за кілька днів до вторгнення – 3 лютого 2022 року. Директором та одноосібним власником фірми є Дмитрій Домський. За цей час ключовим підрядчиком фірма отримала підряди Управління капітального будівництва Житомирської міської ради на 35,26 млн грн.