Можуть вручати електронні повістки: Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію

Увечері в понеділок, 25 грудня, Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону № 10378 про внесення змін у певні законодавчі акти щодо «вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» в Україні.

Про реєстрацію законопроєкту повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ передбачає зміни до мобілізації та проходження військової служби.

Пропонують:

змінити призовний вік з 27 до 25 років;

скасувати строкову службу — усіх строковиків звільнять з військової служби, за бажанням вони можуть укласти контракт. Якщо строковика мобілізують, то призвати його зможуть лише через 6 місяців після звільнення зі строкової служби;

замість строкової служби ввести базову військову службу, яку громадянин України має пройти до 25 років;

вилучити поняття «обмежена придатність». Військово-лікарські комісії будуть визначати лише придатність або непридатність до військової служби. Усі ті, хто має рішення ВЛК про обмежену придатність, мають протягом 6 місяців після ухвалення закону заново пройти ВЛК;

надати органам місцевого самоврядування повноваження сприяти та допомагати мобілізації;

надати мобілізованим, які прослужать 36 місяців, право звільнитися з військової служби;

дозволити надсилати повістки про виклик до ТЦК і СП через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту;

громадяни України віком 18—60 років повинні стати на військовий облік. Жінки стають на військовий облік, якщо мають військову або медичну освіту, а ті, хто має професію, споріднену зі спеціальним переліком Міноборони, стають на військовий облік за бажанням;

до громадян України, які порушуватимуть закон про мобілізацію (не уточнять дані, не стануть на облік, не зʼявляться за повісткою), можуть застосувати санкції. Їх внесуть до Єдиного реєстру боржників, що означатиме заборону на продаж рухомого і нерухомого майна, заборону на отримання водійського посвідчення та керування авто, заборону на виїзд за кордон, заборону на отримання кредитів, заборону на отримання пільг від держави, заборону на користування коштами тощо;

всі визнані обмежено придатними до військової служби за новим законопроектом будуть зобов'язані ще раз пройти медкомісію.

Повістки зможуть надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту. Також повістку можуть вручити особисто:

у приміщенні ТЦК його представниками;

за місцем проживання (перебування) представниками ТЦК або поліціянтами;

за місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцем або поліціянти;

у громадських місцях представниками ТЦК або поліціянтами.

Військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Для них передбачені наступні обмеження:

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмова в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Також в Раді зареєстрували законопроєкт № 10379 — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення».

Документ передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, а саме:

за порушення призовниками, військовозобовʼязаними та резервістами правил військового обліку — штраф від 8 500 до 17 000 гривень;

за порушення законодавства про оборону, військовий обовʼязок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію — штраф від 25 500 до 34 000 гривень для громадян і від 34 000 до 85 000 гривень для посадовців;

утім, за порушення цього законодавства в особливий період (наприклад, воєнний стан) штраф становитиме від 34 000 до 51 000 гривень для громадян і від 153 000 до 204 000 гривень для посадовців.

19 грудня на пресконференції, присвяченій підсумкам року, Володимир Зеленський повідомив, що військове командування має потребу у додатковій мобілізації близько 400 000 — 500 000 тисяч людей.

Раніше ми писали, загальна мобілізація: У ЗСУ розповіли, хто і де має право вручати повістки призовникам .

Фото: з відкритих джерел