На Солом'янці виставили на продаж ринок-шайбу

У Солом'янському районі на продаж виставили ринок-шайбу, який розташований на вулиці Мокра,1.

"Цей об'єкт є привабливим вкладенням для тих, хто шукає комерційну нерухомість у стратегічно вигідному місцезнаходженні в Києві з широким спектром можливостей для використання", - сказано в описі об'єкта.

Загальна площа будівлі 3807 квадратних метрів.

Як пише Чарівний Київ, у 2021 році вже говорили про демонтаж будівлі та будівництво на її місці хмарочосів. Тоді українські та зарубіжні архітектори били на сполох, занепокоївшись ризиком демонтажу цієї унікальної будівлі, ситуація отримала резонанс у суспільстві та пресі.

Експериментальний ринок був зведений у 1973 році за проєктом Алли Аніщенко, однієї з небагатьох архітекторок епохи київського модернізму.

Фото: Чарівний Київ by Грішин