Активісти подали колективний громадський позов проти компанії-забудовника пам’ятки на Рейтарській

Команда з 14-х небайдужих активістів подала перший в Україні громадський позов проти знищення обʼєкту культурної спадщини на Рейтарській, 37.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

“Посилаючись на Загальну декларацію прав людини та Рамкову конвенцію Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства, ми вимагаємо не тільки заборонити компанії НЕСТ проводити подальші роботи на об’єкті, але й зобов’язати забудовника власним коштом відновити пошкоджені частини памʼятки”, — йдеться у повідомленні громадської організації “Музей сучасного мистецтва”.

Активісти заручилися фаховою підтримкою юридичної компанії Selepey, Volkovetsky & Partners. Вони зазначають, що позов, поданий до Шевченківського районного суду міста Києва, є першим випадком в історії судової практики України, коли представники громади як носії української національної пам'яті самостійно звертаються до суду, захищаючи свої права на культурну спадщину.

“Це багато в чому прецедентна справа, оскільки наші адвокати взялися за дуже непросту задачу — вони обгрунтували право громади на культурну спадщину, як невід'ємну частину прав людини. А отже — руйнуючи пам’ятки, як спільне надбання всіх громадян, саме на забудовника лягає не лише покарання за такі дії, а й обовʼязок щодо відновлення об'єкта культурної спадщини!”, — зазначає Дмитро Перов.

Нагадаємо, що забудовник “НЕСТ” почав зносити історичний флігель на Рейтарській, 37А. У департаменті культурної спадщини КМДА заявили, що проєкт знесення не погоджували. Поліція відкрила проти забудовника кримінальне провадження, і демонтаж історичної будівлі на деякий час припинили. Однак забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю, зокрема старовинний флігель.

Пізніше роботи поновлювали, а на захист будівлі виходили активісти.

Фото: “Цегла”