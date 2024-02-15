Громаді Києва повернули земельну ділянку, яку хотіли віддати під будівництво ЖК

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Валерія Гуржий
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Суд повернув громаді Києва земельні ділянки в Святошинському районі вартістю 18,5 млн гривень, які незаконно привласнила одна з райрад Київської області.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Йдеться про земельні ділянки на вулиці Львівській, 72. Як встановило слідство, з порушенням вимог закону одна з районних рад Київської області оформила за собою право власності на земельні ділянки, де розташована будівля колишньої типографії. Загальна площа земельних ділянок становить близько 0,4 га.

У подальшому між районною радою та компанією-забудовником був укладений інвестиційний договір, за яким передбачалося будівництво на спірній землі багатоповерхового житлового комплексу. Суд повернув земельні ділянки належному власнику – Київській міській раді, а згодом це рішення залишив у силі Північний апеляційний господарський суд.

Хотіли б, щоб таких повернень земельних ділянок у Києві було більше?
Опубліковано: 15 лютого 2024
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