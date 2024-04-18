У 2024 році в Києві облаштують 6 інклюзивних скверів і парків: як вони виглядатимуть

У 2024 році в Києві облаштують 6 інклюзивних парків і скверів.

Про це повідомляють в КМДА.

Першочергово реконструюють локації, які перебувають безпосередньо біля медзакладів. Фахівці і консультанти Superhumans братимуть участь у всіх етапах робіт, починаючи з проєктування.

Які інклюзивні парки і сквери облаштують цьогоріч:

сквер на розі вулиць Володимира Винниченка та Павлівської в Шевченківському районі біля Республіканської клінічної лікарні МОЗ України;

сквер у пров. Чеховському в Шевченківському районі біля Інституту травматології та ортопедії НАМН України;

сквер на вул. Федора Максименка, 19 і парк культури та відпочинку “Пуща-Водиця” в Оболонському районі біля Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни;

сквер на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5 у Дніпровському районі біля амбулаторії № 3;

парк біля Центру культури та мистецтв Дніпровського району поруч із Київською міською клінічною лікарнею № 11.

У парках і скверах створять тактильні смуги, а на всіх частинах доріжок, що перевищує ухил 5%, встановлять пандуси. Мінімальна ширина тротуару і пішохідних доріжок становитиме не менше 1,8 метра, щоби там було зручно пересуватися людям на кріслах колісних, на милицях чи із ходунками, а також із дитячим візком.

Лавки розташують у спеціальних кишенях чи на тротуарах із твердим покриттям (асфальт, ФЕМ тощо). Біля них буде місце принаймні для однієї особи на кріслі колісному або для дитячого візочка. Також встановлять ліхтарі із розсіяним світлом.

У парках встановлять безпечні вуличні меблі, ігрове обладнання і спортивне знаряддя. Ігрові майданчики обладнають ударопоглинальним покриттям.

На перехрестях пішохідних шляхів встановлять навігаційні покажчики. У добре освітлених зонах розмістять пілони з картою місцевості, де позначать знакові об’єкти і транспортні вузли. Інформація дублюватиметься шрифтом Брайля.

Раніше ми писали, що в Києві сформують базу безбар’єрних закладів і туристичних місць.

Візуалізації: КМДА