“Літаючу тарілку” на Либідській у Києві збережуть, проте ТРЦ поряд продовжать будувати
Памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, збережуть поряд з проєктом ТРЦ.
Про це повідомляє Мінвідновлення.
Забудовнику ТОВ “Проспект” Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) видала дозвіл на реконструкцію нежитлових будівель в ТРЦ, що розташовані поруч із “Літаючою тарілкою”. Проте пам'ятку повністю збережуть, наразі у ній проводять ремонтно-реставраційні роботи.
“Будівля “тарілки” буде повністю збережена без зміни головного фасаду, композиційної об’ємності трьох різно-великих форм та функціонального призначення кінолекційної зали, що є основним предметом охорони”, — йдеться у повідомленні.
Забудовник ТОВ “Проспект” звертався в ДІАМ ще на початку 2022 року. Тоді отримав відмову через суттєві зауваження.
Зрештою, всі недоліки було усунуто, замовник отримав необхідні погодження, привів у відповідність документи та звернувся повторно за отриманням дозволу, який було видано інспекторами ДІАМ.
Фото: з відкритих джерел