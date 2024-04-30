“Літаючу тарілку” на Либідській у Києві збережуть, проте ТРЦ поряд продовжать будувати

Памʼятку архітектури “Літаюча тарілка”, що поблизу станції метро “Либідська”, збережуть поряд з проєктом ТРЦ.

Про це повідомляє Мінвідновлення.

Забудовнику ТОВ “Проспект” Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) видала дозвіл на реконструкцію нежитлових будівель в ТРЦ, що розташовані поруч із “Літаючою тарілкою”. Проте пам'ятку повністю збережуть, наразі у ній проводять ремонтно-реставраційні роботи.

“Будівля “тарілки” буде повністю збережена без зміни головного фасаду, композиційної об’ємності трьох різно-великих форм та функціонального призначення кінолекційної зали, що є основним предметом охорони”, — йдеться у повідомленні.

Забудовник ТОВ “Проспект” звертався в ДІАМ ще на початку 2022 року. Тоді отримав відмову через суттєві зауваження.

Зрештою, всі недоліки було усунуто, замовник отримав необхідні погодження, привів у відповідність документи та звернувся повторно за отриманням дозволу, який було видано інспекторами ДІАМ.

Фото: з відкритих джерел