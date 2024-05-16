У Києві презентували новий пасажирський автобус українського виробництва: який вигляд він має

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Валерія Гуржий
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У київському МВЦ презентували новий автобус середнього класу “Мальва” корпорації "Еталон".

Про це пише autocentre.ua.

Автобус виготовлено на Чернігівському автозаводі. Він завдовжки 9,3 м, завширшки 2,4 м та заввишки 3,34 м. Автобус має новий дизайн екстер’єру, який відрізняє його від іншої продукції корпорації "Еталон", що випускається на сьогодні.

Кузов автобуса має низький рівень підлоги в першій половині салону. Він розрахований на перевезення 72 пасажирів та має 26 місць для сидіння. У середній частині розташований накопичувальний майданчик з двома відкидними сидіннями. Також автобус пристосований для перевезення маломобільних пасажирів у візках. За доплату передбачено встановлення кондиціонера потужністю 21 кВт, а також системи відеоспостереження.

Автобус повною масою 12 500 кг розганяється до 90 км/год. На виставці він представлений для вивчення попиту, тож поки без конкретної ціни.

Фото: autocentre.ua

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Опубліковано: 16 травня 2024
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