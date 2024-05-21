Кав'ярня Standard відкрилася на Вінстона Черчилля у Києві

На вулиці Вінстона Черчилля (раніше – Червоноткацька) запрацювала кав’ярня Standard.

Про це пише The Village Україна.

Концепцію закладу власники описують, як: “Якісне обладнання, кава власної селекції та обсмажки й роки досвіду”.

Серед напоїв у закладі відвідувачам запропонують фільтр й каву ручного заварювання від бренду “Висока кава”, а також напої на основі кордіалу (ликеру) чи чаю.

За інтер’єр у Standard відповідала дизайнерка Олеся Жук. Особливість закладу — стіл з ніжкою із куль та міністолики.

У закладі є 21 посадкове місце й літня тераса. Також облаштувана chill-зона, місця для роботи з ноутбуком й столики “для швидкого перекусу”. Крім цього доступна посадка за брю-баром.

Ціни: капучино — 45 грн, еспресо-тонік — 60 грн, фільтр — 60 грн, трав'яний чай — 35 грн, гречаний чай — 55 грн, круасан — 48 грн, макарон — 60 грн, еклер — 70 грн, кіш з куркою та грибами — 120 грн

Адреса: вул. Вінстона Черчилля, 18

Режим роботи: щодня з 8:30 до 21:00