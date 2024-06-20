У Києві обвалився тротуар Повітрофлотського мосту: що відомо

19 червня у Києві обвалився тротуар Повітрофлотського мосту, що на вулиці Жилянській.

Про це повідомили в КМДА.

Зібрали всю інформацію, яка відома на цей час.

Що сталося

Увечері 19 червня тротуарна частина Повітрофлотського шляхопроводу обвалилася на проїзну частину вулиці Жилянської та рейки Борщагівського швидкісного трамваю. Було заблоковано рух швидкісних трамваїв. Жертв та постраждалих немає.

"Затримується рух трамваїв №№ 1, 3 через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію. Рух авто вздовж трамвайної лінії також тимчасово перекрито. Наразі автомобільний рух перекритий на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під шляхопроводом)", — згодом повідомили в КМДА.

Було організовано дублююче автобусне сполучення за наступною схемою руху: вул. Старовокзальна — пл. Галицька — просп. Берестейський — вул. Борщагівська до Кільцевої дороги.

Рятувальники КАРС й ДСНС розчистили автошлях і трамвайну лінію. Зокрема, вони розрізають металеві конструкції за допомогою гідро- та електроінструменту. Також проводиться розчищення дороги від зруйнованих конструкцій.

Рух авто й трамваїв вулицею Борщагівською під шляхопроводом повністю відновили й вранці 20 червня трамваї № 1 й 3 курсують згідно із звичайним графіком руху.

Можливі причини

Причина обвалу тротуару Повітрофлотського шляхопроводу наразі невідома, заявив в ефірі телеканалу “Київ” голова департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За його словами, інформація щодо аварійного стану шляхопроводу до департаменту не надходила. Востаннє міст обстежували у 2020 році й тоді елементи його конструкції мали різний, але не аварійний стан працездатності.

Шляхопровід перебуває на балансі КП "Київшляхміст". Кандибор каже, що в цьому році КП планувало робити протиаварійний ремонт об'єкта.

Нагадаємо, що влітку 2020 року на Повітрофлотському шляхопроводі протиаварійний ремонт.

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако запевнив, що жодних передумов обвалу шляхопроводу не було. Він повідомив, фахівці "Київавтошляхмосту" регулярно обстежували конструкцію шляхопроводу.

“Фахівці ґрунтовно це вивчають, аналізують, висновки будуть зроблені згодом. Не думаю, що це диверсія. Але дочекаймося висновків фахівців”, — заявив Кульбако.

Натомість “Пасажири Києва” зазначають , що про поганий стан цієї споруди було відомо давно. Але жодних протиаварійних робіт, зокрема встановлення підтримуючих опор, не проводили.

У виданні “Інформатор” зазначають , що про обсипання оздоблення і конструкцій Повітрофлотського шляхопроводу стало відомо ще в 2018 році. Тоді видання dtp.kiev.ua виклало світлини з-під мосту на непарній стороні Берестейського проспекту в бік центра Києва. Великі шматки бетону відламувалися від конструкцій моста і падали на тротуар.

Фото: Інсайдер Київ; КМДА