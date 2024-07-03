У парках і скверах Києва встановлюють рамки-розпилювачі води: адреси
У парках і скверах Києва встановлюють рамки-розпилювачі води.
Про це повідомив генеральний директор КО “Київзеленбуд” Юрій Бахмат.
За його словами, цього літа передбачено 19 локацій з рамками для охолодження. Вони працюватимуть все літо під час спеки і в активні сонячні дні.
Перелік локацій, на яких є рамки-розпилювачі води у Києві:
- Голосіївський район: парк імені Максима Рильського;
- Дарницький район: парк "Позняки", сквер на вулиці Кошиця;
- Деснянський район: парк "Деснянський", парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;
- Дніпровський район: парк "Перемога", парк "Аврора", парк біля озера Тельбін;
- Оболонський район: сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка;
- Печерський район: бульвар Лесі Українки (бульварна частина), парк "Слави";
- Подільський район: Куренівський парк, сквер на площі Щекавицькій;
- Святошинський район: парк "Совки", парк "Інтернаціональний";
- Солом’янський район: парк "Відрадний", парк імені Миколи Зерова, сквер спортсменів-Захисників України на вулиці Сергія Берегового;
- Шевченківський район: вулиця Хрещатик (на бульварі).
Фото: КМДА
Опубліковано: 03 липня 2024