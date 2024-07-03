У парках і скверах Києва встановлюють рамки-розпилювачі води: адреси

176
Ірина Маймур
share share

У парках і скверах Києва встановлюють рамки-розпилювачі води.

Про це повідомив генеральний директор КО “Київзеленбуд” Юрій Бахмат.

За його словами, цього літа передбачено 19 локацій з рамками для охолодження. Вони працюватимуть все літо під час спеки і в активні сонячні дні.

Перелік локацій, на яких є рамки-розпилювачі води у Києві:

  • Голосіївський район: парк імені Максима Рильського;
  • Дарницький район: парк "Позняки", сквер на вулиці Кошиця;
  • Деснянський район: парк "Деснянський", парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;
  • Дніпровський район: парк "Перемога", парк "Аврора", парк біля озера Тельбін;
  • Оболонський район: сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка;
  • Печерський район: бульвар Лесі Українки (бульварна частина), парк "Слави";
  • Подільський район: Куренівський парк, сквер на площі Щекавицькій;
  • Святошинський район: парк "Совки", парк "Інтернаціональний";
  • Солом’янський район: парк "Відрадний", парк імені Миколи Зерова, сквер спортсменів-Захисників України на вулиці Сергія Берегового;
  • Шевченківський район: вулиця Хрещатик (на бульварі).

Фото: КМДА

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 03 липня 2024
share share
Фільм “Ми були рекрутами” вийшов на Netflix Фільм “Ми були рекрутами” вийшов на Netflix Через відключення світла високі поверхи будинків буде складно опалювати взимку — експерт Через відключення світла високі поверхи будинків буде складно опалювати взимку — експерт Київрада планує передати земельну ділянку лісопильні Сніжка забудовнику Київрада планує передати земельну ділянку лісопильні Сніжка забудовнику Будівлі резиденції “Межигірʼя” постраждали внаслідок ракетного удару по Київщині Будівлі резиденції “Межигірʼя” постраждали внаслідок ракетного удару по Київщині
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.