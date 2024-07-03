У парках і скверах Києва встановлюють рамки-розпилювачі води: адреси

У парках і скверах Києва встановлюють рамки-розпилювачі води.

Про це повідомив генеральний директор КО “Київзеленбуд” Юрій Бахмат.

За його словами, цього літа передбачено 19 локацій з рамками для охолодження. Вони працюватимуть все літо під час спеки і в активні сонячні дні.

Перелік локацій, на яких є рамки-розпилювачі води у Києві:

Голосіївський район: парк імені Максима Рильського;

Дарницький район: парк "Позняки", сквер на вулиці Кошиця;

Деснянський район: парк "Деснянський", парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;

Дніпровський район: парк "Перемога", парк "Аврора", парк біля озера Тельбін;

Оболонський район: сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка;

Печерський район: бульвар Лесі Українки (бульварна частина), парк "Слави";

Подільський район: Куренівський парк, сквер на площі Щекавицькій;

Святошинський район: парк "Совки", парк "Інтернаціональний";

Солом’янський район: парк "Відрадний", парк імені Миколи Зерова, сквер спортсменів-Захисників України на вулиці Сергія Берегового;

Шевченківський район: вулиця Хрещатик (на бульварі).

Фото: КМДА