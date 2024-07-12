На Рейтарській закінчують малювати мурал загиблим військовим: один з них знявся у фільмі Сенцова
У Києві на вулиці Рейтарській митець Гідеван завершує мурал на якому зображені полеглі воїни Олексій "Тихий" Найда та Євген "Жека" Світличний, котрий знявся в кіно Олега Сенцова "Носоріг".
Про це повідомляє "Вечірній Київ".
"Тихий" та "Жека" були бійцями роти "Гонор", батальйону "Вовки Да Вінчі". Вони загинули в бою на Харківщині поблизу села Лиман Перший.
Олексій "Тихий" Найда був майстром спорту України з боксу, чемпіоном України з фрі-файту та розробником в ІТ-компанії "1000Geeks". Йому було 26 років. У Києві у нього залишились дружина та маленька донечка. Євген "Жека" Світличний також був майстром спорту та чемпіоном України з фрі-файту.
Фото: Вечірній Київ
Опубліковано: 12 липня 2024