На Рейтарській закінчують малювати мурал загиблим військовим: один з них знявся у фільмі Сенцова

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Валерія Гуржий
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У Києві на вулиці Рейтарській митець Гідеван завершує мурал на якому зображені полеглі воїни Олексій "Тихий" Найда та Євген "Жека" Світличний, котрий знявся в кіно Олега Сенцова "Носоріг".

Про це повідомляє "Вечірній Київ".

"Тихий" та "Жека" були бійцями роти "Гонор", батальйону "Вовки Да Вінчі". Вони загинули в бою на Харківщині поблизу села Лиман Перший.

Олексій "Тихий" Найда був майстром спорту України з боксу, чемпіоном України з фрі-файту та розробником в ІТ-компанії "1000Geeks". Йому було 26 років. У Києві у нього залишились дружина та маленька донечка. Євген "Жека" Світличний також був майстром спорту та чемпіоном України з фрі-файту.

Фото: Вечірній Київ

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Опубліковано: 12 липня 2024
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