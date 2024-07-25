У Херсоні запустили пілотний проєкт із перероблення будівельного сміття.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Херсон щодня потерпає від цілодобових російських обстрілів. Усувати великі пошкодження будівель нам допомагають партнери з Японії. Ця країна має колосальний досвід, оскільки часто страждає через землетруси, які призводять до масштабних руйнувань. За два тижні в нашому місті вже буде необхідна техніка”, — йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що певний час піде на навчання спеціалістів, які працюватимуть на наданій Японією техніці. І вже до кінця року очікують перші партії матеріалу на продаж.

Мрочко розповів, що херсонські фахівці вивчили ринок збуту. Ціна на таку продукцію коливається від 240 до 280 гривень за тонну і є конкурентною.

Начальник МВА розповів, що міністру захисту довкілля та природних ресурсів України Руслану Стрільцю показали, як облаштували окремий майданчик для будівельного сміття. Сюди вже завезли дві тисячі тонн сміття після руйнацій.

Мрочко також звернувся до міністра з проханням посприяти в пошуку інвестора для проведення робіт із дегазації полігону твердих побутових відходів. Підприємство, яке раніше цим займалося, згорнуло свою діяльність.

Фото: Нацполіція України