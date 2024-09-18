У Львові відреставрували балкони з атлантами на будівлі XIX століття: фото

У Львові відреставрували балкони з атлантами на будівлі XIX століття.

Про це повідомляє Бюро спадщини.

Зазначається, що будинок розташований на вул. Гоголя, 10. Він був збудований 1874 року за проєктом архітектора Емануеля Галля.

Раніше тут мешкав львівський скульптор і педагог італійського походження Леонардо Марконі. Саме він є автором атлантів з левовим серцем, які прикрашають кам’яницю.

Балкони тривалий час перебували в аварійному стані: були відсутні балясини, пошкоджені плити та консолі, а фігури атлантів, зокрема їхні руки, постійно зазнавали руйнівного впливу вологи. Реставраційні роботи розпочали у серпні минулого року.

За словами реставраторів, особлива увага приділялася відновленню фігур атлантів та захисту конструкцій від вологи. Було нарощено балконні плити, проведено гідроізоляцію, відновлено та встановлено нові балясини за зразком оригіналу, а також доповнено втрачені елементи скульптур. Додатково було встановлено металеві зливи з плити для підвищення надійності.

Під час реставрації застосували два види покриття: лесування на огорожах для збереження текстури матеріалу та пофарбування на скульптурах для створення однорідного кольорового покриття.

Роботи, вартість яких склала понад 620 тис. грн, виконали за програмою співфінансування. 80% вартості покрило місто, а 20% – мешканці, власники балконів.

Фото: Бюро спадщини