Дивіться, як очистили від дерев та сміття каплицю Вітте на Байковому кладовищі
Команда спільноти “Україна Інкогніта” очистила від дерев, небажаної рослинності та сміття каплицю Вітте на Байковому кладовищі.
Про це йдеться на сторінці “Україна Інкогніта” у соцмережах.
За словами учасників спільноти, дерева росли навіть на даху, а стіни вкривав дикий виноград. А ще навколо були гори сміття та розкидані частини і фрагменти самої каплиці.
Активісти провели на локації дві толоки, а щоб прибрати дерева з даху, залучили професійного альпініста. Фрагменти оздоблення, зруйновані частини каплиці (в тому числі шпиль), вони зібрали і зберегли.
Тепер планують створити цифрову 3D-модель каплиці. Завдяки цьому можна буде визначити, які консерваційні й реставраційні роботи треба провести і якою буде їхня вартість.
Фото: “Україна Інкогніта”