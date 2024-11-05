Дивіться, як очистили від дерев та сміття каплицю Вітте на Байковому кладовищі

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Наталія Габрух
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Команда спільноти “Україна Інкогніта” очистила від дерев, небажаної рослинності та сміття каплицю Вітте на Байковому кладовищі.

Про це йдеться на сторінці “Україна Інкогніта” у соцмережах.

За словами учасників спільноти, дерева росли навіть на даху, а стіни вкривав дикий виноград. А ще навколо були гори сміття та розкидані частини і фрагменти самої каплиці.

Активісти провели на локації дві толоки, а щоб прибрати дерева з даху, залучили професійного альпініста. Фрагменти оздоблення, зруйновані частини каплиці (в тому числі шпиль), вони зібрали і зберегли.

Тепер планують створити цифрову 3D-модель каплиці. Завдяки цьому можна буде визначити, які консерваційні й реставраційні роботи треба провести і якою буде їхня вартість.

Фото: “Україна Інкогніта”

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Опубліковано: 05 листопада 2024
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