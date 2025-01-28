Волонтери відновлюють каплицю Вітте авторства Городецького на Байковому кладовищі

Волонтери благодійного фонду “Гуртум” взялися відновлювати каплицю Вітте — надгробок на могилі родини графів Вітте на Байковому кладовищі.

Про це йдеться у матеріалі БЖ.

Наразі каплиця знаходиться у напівруїні. Відновити її — спільна ініціатива БФ “Гуртум” разом з ГО “Україна Інкогніта”.

“Все сталося досить випадково. Якось я прогулювався тими місцями, побачив унікальний об’єкт, і порив був таким — давайте рятувати. Я розумію що це, можливо, не на часі, але є речі, які ми у стані самостійно зробити щоб зупинити руйнування”, — говорить директор фонду Олександр Кагал.

Щоб відновити каплицю, волонтери провели дві толоки. На першій прибрали навколо і всередині каплиці, потім — зрізали дерева, спеціальним розчином потравили кореневу систему і очистили дах.

Також, щоб зберегти унікальний вигляд каплиці Вітте, представники БФ “Гуртум” зробили 3D скан за безкоштовною програмою збереження спадщини від ЮНЕСКО. Цьому посприяв Департаменту охорони культурної спадщини, який надав усі необхідні дозволи.

Проте тепер, щоб продовжити роботи з відновлення каплиці, необхідна топографічна зйомка, а її замовником має бути Байкове кладовище, оскільки воно є балансоутримувачем території.

“Це — приватна структура, яка має у власності всю цю землю. Ось вже минуло три місяці, як ми почали там щось робити, тепер все застрягло у паперах, чекаємо якогось руху”, — каже Олександр Кагал.