На місці пам’ятника Леніну на Бессарабці пропонують встановити фонтан: як він виглядатиме

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Ірина Маймур
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На Бессарабській площі, де раніше стояв пам’ятник Леніну, пропонують облаштувати новий сквер із фонтаном, пише “Інтерфакс-Україна”.

Ініціативу подала фармацевтична компанія “Фармак” з нагоди свого 100-річчя. Вона планує повністю профінансувати проєкт.

Фонтан пропонують зробити інклюзивним, доповнивши його озелененою зоною та місцями для відпочинку. За словами представників компанії, проєкт залишатиметься у комунальній власності міста.

Департамент містобудування та архітектури КМДА розглянув концепцію на архітектурній раді 12 березня, але рішення щодо реалізації поки не ухвалене.

Водночас громадська активістка Оксана Гришина вважає, що для настільки значущого простору необхідний відкритий архітектурний конкурс. Вона також висловила думку, що компанія могла б спрямувати фінансування на створення дитячої лікарні або розвиток зеленої зони біля медичних закладів.

Візуалізації: “Фармак”

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Опубліковано: 14 березня 2025
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