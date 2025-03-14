На місці пам’ятника Леніну на Бессарабці пропонують встановити фонтан: як він виглядатиме

На Бессарабській площі, де раніше стояв пам’ятник Леніну, пропонують облаштувати новий сквер із фонтаном, пише “Інтерфакс-Україна”.

Ініціативу подала фармацевтична компанія “Фармак” з нагоди свого 100-річчя. Вона планує повністю профінансувати проєкт.

Фонтан пропонують зробити інклюзивним, доповнивши його озелененою зоною та місцями для відпочинку. За словами представників компанії, проєкт залишатиметься у комунальній власності міста.

Департамент містобудування та архітектури КМДА розглянув концепцію на архітектурній раді 12 березня, але рішення щодо реалізації поки не ухвалене.

Водночас громадська активістка Оксана Гришина вважає , що для настільки значущого простору необхідний відкритий архітектурний конкурс. Вона також висловила думку, що компанія могла б спрямувати фінансування на створення дитячої лікарні або розвиток зеленої зони біля медичних закладів.

Візуалізації: “Фармак”