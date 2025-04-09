У Львові хочуть дозволити закладам залишати літники на зиму

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Ірина Маймур
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У центрі Львова можуть дозволити облаштування вуличних майданчиків біля закладів не лише в теплу пору року, а й узимку.

З такою ініціативою виступили депутати міської ради, повідомляє "Твоє місто".

Наразі, згідно з чинними правилами, майданчики можна розміщувати лише з квітня до листопада. Проте цьогоріч у Львові можуть дозволити всесезонні майданчики в центральній частині міста.

"Цього року можна спробувати створити робочу групу, напрацювати правила, за якими можливий цьогорічний всесезонний майданчик, але, наприклад, лише з виставленням трьох-чотирьох столів та парасольок, щоби бізнес зрозумів, як воно працює і чи є сенс нам далі на це реагувати", — заявила депутатка Марія Чижишин.

Мер Львова Андрій Садовий підтримав ідею і зазначив, що міськрада створить робочу групу для підготовки відповідних стандартів. Остаточне рішення можуть ухвалити вже до осені.

Фото: Олена Ляхович / "Гал-інфо"

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Опубліковано: 09 квітня 2025
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