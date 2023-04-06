Впровадження безготівкової оплати в маршрутках відтермінували на 9 місяців після закінчення дії воєнного стану

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Марія Іващук
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Київська міська військова адміністрація змінила терміни впровадження безготівкової оплати в маршрутках – її можуть ввести через дев’ять місяців після скасування дії воєнного стану.

Розпорядження, підписане керівником КМВА Сергієм Попком, опублікувала депутатка Київради Ксенія Семенова.

Семенова наголошує, що з боку міста система готова і комунальні перевізники вже використовують її. А термінали оплати коштують “цілком доступно” для приватних перевізників.

«Єдина причина відтермінування впровадження АСОП – дозволити маршрутчикам не платити податки з реальних доходів», – зазначає вона.

Депутатка написала про це в АМКУ, НАЗК та планує звернутися до податкої служби.

Раніше заступник начальника департаменту управління проєктами КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Роман Деркач повідомляв, що безготівкову оплату в маршрутках можуть ввести вже у 2023 році, проте для цього потрібне бажання приватних перевізників.

Фото: Юлій Кудланик, БЖ

Опубліковано: 06 квітня 2023
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