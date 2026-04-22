Так погано, що аж добре: Джон Вотерс, найогидніший режисер нашого часу

Культовий кінорежисер, уїдливий сатирик і «Папа Римський від трешу» Джон Вотерс святкує 80-річчя. Дмитро Десятерик намагається зрозуміти, як Вотерс, людина, котра знімала секс із лобстерами та поїдання собачого лайна, досягла статусу легенди навіть у мейнстримній культурі.

Джон Вотерс — режисер-парадокс. Не зняв жодного блокбастера. Не здобув премій великих фестивалів. Має зірку на Голлівудській алеї слави.

Письменник-бітник Вільям Берроуз охрестив Вотерса «Папою Римським від трешу». Енді Воргол наполягав, аби Вотерсові фільми показали Федеріко Фелліні (той подивився «Рожевих фламінго» і вирішив промовчати). Мейнстримні кінокритики не завжди захоплювалися його кіно, але визнавали, що він дав несмаку добре ім’я. Навіть зовнішність Вотерса відповідна його стилістиці — знамениті вусики на манер гарсона початку минулого століття тепер називають не інакше, як trash mustache («сміттєві вуса»).

Вотерс не фільмує вже 20 років, однак продовжує відстоювати закартографовану ним територію: нещодавно він вийшов на антитрампівський протест No kings із плакатом «Трамп зруйнував поганий смак». Вотерс знає, про що каже, — поганий гарний смак винайшов саме він.

Вигадати власний жанр

Вотерс народився у передмісті Балтимора, один із чотирьох дітей у родині. Батько — виробник протипожежного обладнання, мати — домогосподарка. Джона виховували як добропорядного християнина, віддали до відповідної школи, де хлопця так відпрасували католицизмом, що він ще довго згадуватиме його недобрим словом у своїх стрічках.

Вотерс робив усе в неофіційний, альтернативний спосіб. З мистецтвом кіно він знайомився не з глядацького крісла, а сидячи на дереві, підглядаючи за екраном автокінотеатру в бінокль. З акторами майбутніх фільмів — не в агенціях, а в барах. Якщо ставив спектаклі, то не з причесаної шкільної програми, а з власної голови, як, наприклад, жорстокі версії поширеного в США традиційного лялькового театру «Панч і Джуді». Якщо йшов у бар, то в той, де сиділи бітники та колишні хіпі, як у «Martick’s» у центрі Балтимору (хоча певний час до закладу його не пускали, тож він тинявся в сусідньому провулку, де щедрі дорослі вділяли спраглому пацану трохи напоїв). Якщо фільмував ізгоїв, то брав у свої фільми акторів, які не відповідали канонам кінематографічної краси, а також людей, що пережили суспільний чи юридичний осуд.

Патті Герст у фільмі «Плаксій», 1990. Фото: Universal / Collection ChristopheL via AFP

Першу короткометражку «Відьма в чорній шкіряній куртці» Вотерс випустив 1964 року. Балерина, повністю одягнена, приймає ванну, чорношкірий чоловік залазить у сміттєвий бак, а ряджений ку-клукс-кланівець благословляє міжрасовий шлюб на даху. Всі ранні експерименти, зняті на передньому дворі будинку Вотерсів, поєднують демонстративний нонсенс і сирий, розбишацький протест. Актори заучували й видавали діалоги одним дублем, як у театрі, а основний каст — пізніше ця трупа називала себе Dreamlanders — складався з давніх друзів Джона. Мабуть, інші би просто не погодилися на те, що він пропонував фільмувати.

Джон Вотерс, Дівайн, Девід Локарі, Едіт Мессі, Денні Міллз, Мері Вівіан Пірс, Мінк Стоул на зйомках фільму «Рожеві фламінго», 1972. Фото: Dreamland / Collection ChristopheL via AFP

Ранні стрічки Вотерса — енциклопедія шокувальних, огидних чи навмисно погано зроблених сцен. Рецензент кіновидання Variety охарактеризував «Рожеві фламінго» — центральну роботу режисера — як «один з наймерзенніших, найдурніших та найогидніших фільмів усіх часів» (із часом видання винесло м’якший вердикт, але архіви не горять). З мейнстримного погляду більшість його робіт — категорія В, треш-кіно. Вотерс не квапився розвіяти це враження: «Не відводьте погляду від сміття, взаємодійте з ним» (подейкують, він щоранку читає статті в низькопробних таблоїдах, шукаючи захопливі історії).

Обскурні треш-фільми існували й до Вотерса, але сам він бачить власний доробок відмінним. Американський кинокритик Емануель Леві у книзі «Gay Directors Gay Films?» наводить таку цитату режисера: «Навіть якщо ви ненавидите мої фільми, ви повинні хоча б сказати, що я створив власний жанр».

«Те, що ви зараз побачите, — реальна річ»

Перші повні метри Вотерса — напіваматорські стрічки на чорно-білій 16-міліметровій плівці. «Відстійний світ» 1969 року — півтори години без діалогів, кіноряд, чий ритм підлаштований під звукову доріжку з марафону рок-хітів кінця 1950-х — початку 1960-х (схожим чином музику потім використовуватиме Тарантіно).

Сюжет переказувати складно, але захопливо: нарваний молодик у масці рубає голови куркам, допоки камера не перемикається на білявку на прізвисько Секс-Бомба, яка, їдучи в автобусі, читає книгу американського кінопартизана, та учасника езотеричного руху Телема Кеннета Енгера «Голлівудський Вавилон». У парку дівчину спокушає патлатий незнайомець, що довго вилизує її черевички, потім її збиває машина, кермована драг-квін на ім’я Дівайн, котра викрадає та катує сіромаху, а згодом з найкращих намірів передає її божевільному доктору. Той ампутує героїні ноги та замінює їх пташиними кігтями. Клацнувши кігтями двічі, Бомба може перенестися куди завгодно: так Вотерс ушанував улюблений фільм дитинства «Чарівник країни Оз». У процесі регулярно зʼявляється співаюча Діва Марія, яка творить морально сумнівні дива. Дівайн зрештою возноситься на небо. Як уже сказано, переказувати це важко — втім, захопливо.

Далі фільми Вотерса все більше нагадуватимуть законспектовані сни людини, яку наділили занадто яскравою уявою.

Мінк Стоул, Дівайн у фільмі «Множинні маніяки», 1970. Фото: Janus Films / Everett Collection

«Множинні маніяки», що вийшли через рік, уже мають діалоги та зв’язніший сюжет. Драг-квін Дівайн, тепер постійна зірка Вотерса, очолює «Кавалькаду збочень Леді Дівайн» — пересувне шоу з геями, пожирачем блювотиння та героїновим наркоманом. Справжня мета вистави — пограбування і вбивство глядачів. Далі: вбивство всіх членів трупи, ґвалтування гігантським омаром, поява Ісуса Христа та інтимні пестощі в костьолі з використанням вервиці. Режисер пам’ятав роки, проведені в католицькій школі, — і віддячив сторицею.

Наступні фільми Вотерса прийнято обʼєднувати у так звану трилогію трешу. Протагоністка «Рожевих фламінго» — знову Дівайн, яка грає злочинницю Бебс Джонсон. Бебс живе у трейлері зі збоченим сином Крекерсом та мамою Еді, що, одягнена, як немовля, сидить у дитячому манежі і постійно вимагає яєць. За статус найбільшої лиходійки з Бебс сперечається буржуазне святенницьке подружжя Марблс, котре промишляє нелегальним сурогатним материнством.

Дівайн та Девід Локарі у фільмі «Рожеві фламінго», 1972. Фото: Dreamland / Collection ChristopheL via AFP

Змагання між ними провокує усе більше диких ситуацій, кожна з яких являє собою абсурдно-істеричний шоу-стопер — видовищну сцену, що затьмарює основну дію. Постскриптум: після попередження «Те, що ви зараз побачите, — реальна річ» Дивайн у режимі документальної зйомки, без монтажних склейок, під новелті-пісеньку Патті Пейдж «The Doggie in the Window» поїдає купку собачого лайна прямо з тротуару. В пізнішому «Сало», фільмі улюбленого Вотерсом Паоло Пазоліні, герої теж їли фекалії, не такі свіжі, та й то несправжні.

Інші фільми трилогії трешу — «Жіночі проблеми» (1974) і «Життя в розпачі» (1977). У «Жіночих проблемах» Дівайн перевтілюється у школярку-втікачку Дон Девенпорт, яка, зазнавши сексуального насильства, стає матір’ю-одиначкою. Дональд і Донна Дешер, власники салону краси, вмовляють Дон стати найбільшою злочинницею США, а самі фотографують її лиходійства. Зрештою Девенпорт проламує четверту стіну, застрелює глядача на виступі в нічному клубі (прямо як Сід Вішез у «Великому рок-н-рольному шахрайстві» через 6 років — Вотерс багато речей зробив першим). Її саджають на електричний стілець, і вона зачитує цілу промову, наче на врученні премії.

Сюзан Волш, Дівайн, Кукі Мюллер у фільмі «Жіночі проблеми», 1974. Фото: Dreamland / Collection ChristopheL via AFP

«Життя в розпачі» — найбільш феміноцентричний фільм Вотерса. Психічно неврівноважена домогосподарка Пеґґі вбиває свого чоловіка й тікає разом з покоївкою Грізельдою до Мортвілля, злиденного містечка-резервації, яким керує королева Карлотта. Більшість містян — жінки, всі так чи інак ізгої та злочинниці. Пеґґі допомагає королеві тероризувати підданих, — наприклад, заражати нещасних сказом. Однак повстання скидає тиранку, Пеґґі страчують пострілом у задній прохід, а Карлотту подають у вигляді святкової печені з яблуком у роті.

Ці п’ять фільмів з їхнім агресивним барвистим кемп-стилем є фундаментом культового статусу Вотерса. Уже наприкінці 1970-х режисер зміщується в бік легшої, мейнстримної естетики. Однак навіть у його найбільш «пригладжених» стрічках продовжуються мотиви криміналу та любові до фріків. «Папа Римський від трешу» обґрунтував це 1982 року в інтервʼю Девіду Леттерману таким чином: «Я знаходжу гумор у всьому жахливому в Америці та в тому, чого люди тривожаться. У моїх фільмах багато злочинності». Але, мабуть, краще за нього висловився улюблений письменник режисера — вор, святий гей-літератури та іконокласт Жан Жене. Він казав, що «злочин і краса — одне й те саме».

Про що б не йшлося у фільмах Вотерса, там завжди є поділ на «чистюль» і «поганців», на більшість і ізгоїв, на нормалоїдів і психів. Попри весь лоск, перші виявляються лицемірами, маніпуляторами й мерзотниками, другі — щирими навіть у своїх найгірших проявах. «Поганці» інколи монструозні, але дивним чином невинуваті — як та сама Дівайн у «Множинних маніяках» чи Бебс у «Рожевих фламінго».

Дівайн у ролі Бебс у фільмі «Рожеві фламінго», 1972. Фото: Dreamland / Collection ChristopheL via AFP

У певні моменти на думку може спасти маркіз де Сад з його філософією всепожирущого лібертинажу. Проте Вотерс, на відміну від маркіза, лишається поза опозицією «кат — жертва». Варто зауважити, що кінематограф 1960-70-х, помітивши квір-героїв, поміщав їх у трагічні сюжети про самоту й неприйняття. Вотерс і Дівайн розламують цю упередженість. Створені ними ізгої діють у світі, де аутсайдерство — не тавро, а виклик, революційний жест, сила, що згинає реальність.

Вотерс певен, що вигадав самостійний жанр, але він має коріння. Тереза ​​Лін, авторка есею «Збирач сміття: про недосконале кіно Джона Вотерса» у Los Angeles Review of Books порівнює перші сцени «Множинних маніяків» із театром абсурду і карнавальним шоу. Вона описує початковий епізод «Кавалькади збочень» як програмний маніфест усього кіно Вотерса: «Шпрехшталмейстер розсуває завісу в імпровізований намет, який також міг би стати завісою Театру Абсурду».

Утім, ще до театру абсурду глядачів шокувало кабаре. Ця форма вже на початку ХХ століття стала колискою радикальних мистецьких експериментів: і футуристи, і дадаїсти представляли свої найскандальніші перформанси саме в кабаре. Достатньо лише одного прикладу: в 1922 році, за пів століття до «Рожевих фламінго», у Берліні й Відні проходили шоу подружжя танцівників-експресіоністів Аніти Бербер і Себастьяна Дросте «Танці пороку, жаху й екстазу».

Джон Вотерс (попереду), Джордж Фіггс (у ролі Ісуса, у центрі) та Пол Свіфт (другий справа) на зйомках фільму «Множинні маніяки», 1970. Фото: Janus Films / Everett Collection

В одинадцяти хореографічних сценках вони зверталися до образів святого Себастьяна (улюбленого мученика квірів), Лукреції Борджіа, богині сексуальності Астарти. Назви етюдів цілком красномовні — «Самогубство», «Морфій», «Божевільня», «Труп на анатомічному столі», і їх артисти виконували в чому мати породила. У Відні Дросте заарештували за пограбування двох аристократок, а Бербер, не криючись, вживала наркотики в кафе, щоби потім вийти на сцену. Коли поліціянти зʼявилися в її готельному номері, вона зустріла їх оголеною, нахамила й розірвала ордер.

Дослідниця кабаре Ліза Аппіньянезі писала про цей жанр як про «суміш сатири, еротики й ліризму», де межа між сценою і життям, між мистецтвом і скандалом зникає. Те, що відбувалося на сценах повоєнної Європи, відбувалося й у Вотерса — особливо у «Множинних маніяках» чи «Жіночих проблемах», де герої буквально живуть у шоу.

І навіть у більш соціально заряджених стрічках режисер грає за правилами кабаре, вибудовуючи підривну виставу. Вітні Б. Портер у дисертації «Джон Вотерс: кемп, зневага та гротескне тіло» зараховує його так само до карнавальної традиції. «Гротескна форма існує на межі мистецтва та життя… Карнавал — це не видовище, яке бачать люди; вони ним живуть, і всі беруть у ньому участь», — пише вона про режисера.

Джонні Депп, Рікі Лейк, Трейсі Лордс, Емі Локейн, Патті Герст та Іґґі Поп у фільмі «Плаксій», 1990. Фото: Universal / Collection ChristopheL via AFP

Феномен Джона Вотерса, серед іншого, полягає в тому, що він, не йдучи на естетичні компроміси й не шукаючи масового визнання, cтав чимось більшим, ніж авторитетом підвальної, з-під поли, культури. Він став юродивим мейнстриму, якого, хочеш-не-хочеш, терпить кіноіндустрія. Йому вдалося підкорити тих, кому він протистояв, — його «Лак для волосся» та «Плаксій» стали частиною мейнстриму та успішно пройшли в прокаті, кількаразово окупивши бюджет, а потім були адаптовані в хітові бродвейські мюзикли (театральна версія «Лаку для волосся» отримала премію «Тоні» у 2003 році). Нарешті, Вотерс безумовно був новатором кінематографу і вплинув на різношерстний виводок молодих режисерів — від Альмодовара й Тарантіно до Гаса Ван Сента.

Про свій доробок він казав так: «Мої фільми можна вважати політичною акцією проти тиранії гарного смаку». Він проводив цю акцію від фільму до фільму. Грубо, непристойно й прилюдно. Не подобається — відверніться.