Що дивитися: 10 серіалів травня

У травні виходить чимало серіалів про людей, які опиняються не на своїх місцях — митники стають агентами під прикриттям, приватний детектив повертається до супергеройського минулого, а мешканці будинку для літніх людей змушені протистояти надприродному.

«Легенди»

Дата виходу: 7 травня

«Хтось зроблений з потрібного тіста, а хтось ні», — каже один з героїв. Під цим він має на увазі витримку для неабиякої роботи — інфільтруватися в підвали кримінального світу та відстежувати наркотрафік до Британії. Це задача із зірочкою навіть для досвідченого подвійного агента, але правоохоронні органи доручають завдання звичайним митникам із мінімальною підготовкою. Найцікавіше в ньому те, що це не дуже логічне рішення ухвалювали в реальному житті: серіал заснований на подіях 1990-х.

«Інша сестра Беннет»

Дата виходу: 6 травня

Родина Беннетів, навколо якої кружляє роман «Гордість та упередження» Джейн Остін, має п’ятьох сестер. Утім, з екранізації в екранізацію троє з них губляться за найстаршими Джейн і Лізі. Серіал BBC це виправляє та виводить на передній план Мері — дещо незграбну й непомітну, захоплену читанням і, на думку чоловіків, «радикальними ідеями». Як і роман Остін, «Інша сестра Беннет» — це зріз григоріанської Британії з її етикетом залицянь, умовностями і соціальними узами, які сковували жінок.

«Поза кампусом»

Дата виходу: 13 травня

Студентка музичного факультету Анна та зірка хокейної команди Гарретт укладають угоду: вона допомагає йому з навчанням, а він прикидається її хлопцем, щоб викликати ревнощі в одногрупника. Доволі швидко умова йде не за планом — вигадані стосунки починають все більше нагадувати справжні.

«Добрі передвісники» (3 сезон)

Дата виходу: 13 травня

Ангел Азірафель і демон Кроулі утворили найдивніший тандем у всесвіті — попри повну протилежність, вони об’єднуються, аби врятувати Землю. У першому сезоні вони запобігли появі Антихриста, у другому — битві Раю та Пекла, а у третьому — Другому пришестю. Миле фентезійне шоу на початку, «Добрі передвісники» перетворилося на драму про почуття янгола та демона один до одного, дуалізм і сюжет про те, що нас притягують протилежності.

«Ранчо Даттонів»

Дата виходу: 15 травня

Тейлора Шерідана називають найвпливовішим шоуранером Америки — його магістральний проєкт «Єллоустон» надбав уже п’ять спінофів. «Ранчо Даттонів» — один з них. Цього разу — про Бет, дочку впливового землевласника Джона Даттона, та її чоловіка Ріпа Вілері. Після подій «Єллоустона» вони залишають Монтану й переїздять до Техасу, беруться за побудову нового ранчо, де знову не уникнути боротьби за землю і владу.

«Суперники» (2 сезон)

Дата виходу: 15 травня

Нагадаємо карту місцевості: в 1986 році між британським дворянином і членом парламенту Рупертом Кемпбеллом-Блеком та нуворишем Тоні Беддінґемом виникає політичне протистояння. Намагаючись зруйнувати репутацію один одного, вони наймають нечистих на руку журналістів. Як видно, одного сезону для перемоги не вистачило, тому тримайте другий.

«Максимальне задоволення гарантовано»

Дата виходу: 20 травня

Після розлучення Паула намагається виграти суд за опіку над донькою. Витрати на адвокатів змушують її шукати додатковий дохід, і вона починає спілкуватися з незнайомцями в онлайн-чатах. Під час одного з відеодзвінків бачить, як хлопця по той бік екрана викрадає людина в масці. Попри трилерну зав’язку, творці серіалу обіцяють, що ви будете багато сміятися.

«Бороуз»

Дата виходу: 21 травня



Місце дії — Нью-Мехіко, комплекс для літніх людей, куди перебирається вдівець Сем, розраховуючи на спокій. Однак майже одразу він стикається з дивною хтонню. Вибору в чоловіка небагато, отже, він об’єднується з іншими пенсіонерами й дає бій надприродному. Продюсерами проєкту виступили брати Даффер, автори «Дивних див». «Бороуз» — по суті, такі ж самі «Дивні дива», тільки його героям уже за 60.

«Нуар Людина-павук»

Дата виходу: 25 травня

Альтернативний Нью-Йорк 1930-х. Бен Рейлі — приватний детектив і колишній супергерой. Але колишніх людей в трико не буває, тому він повертається до ролі Людини-павука. В активах коміксів Marvel є близько ста версій Людини-павука. Ця версія — стримана, скупа, втомлена від Великої депресії і, звісно, нуарна. Що трохи дивує — головну роль виконав Ніколас Кейдж.

«Чотири пори року» (2 сезон)

Дата виходу: 28 травня

Вони дружать понад 30 років, утім, іноді, коли збираються разом, туплять в телефонах, ніби — процитуємо одного з героїв — працюють спільно на атомній станції. «Чотири пори року» досліджують дружбу в її ненайпривабливішій фазі: коли вас, з одного боку, об’єднують роки пережитого разом, а з іншого — розводять в різні сторони рутина, робота, особисті зміни та решта привілеїв дорослого життя.