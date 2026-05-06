«Backrooms: Залаштунки», «Втомлені» та продовження «Мортал Комбата»: 13 фільмів травня

Зникнення в нескінченному лабіринті кімнат, спроба повернутися до життя після війни, дитинство на межі краху Третього Рейху і нова місія у світі «Зоряних війн». БЖ розповідає, що будемо дивитися у травні.

«Мортал Комбат-2»

Дата виходу: 7 травня

Режисер: Саймон Макквойд

Продовження екранізації екшн-бойовика розширює протистояння між бійцями Земного царства та силами темряви. До команди героїв приєднається Джонні Кейдж, а серед нових супротивників з’явиться Нуб Сайбот. Події знову зосереджені навколо турніру без правил, де вирішується доля людства. Цього разу загроза з боку Шао Кана стає ще відчутнішою, а на кону, як завжди, — виживання всього світу.

«Відображення №3»

Дата виходу: 7 травня

Режисер: Крістіан Петцольд

Молода піаністка Лаура потрапляє в автокатастрофу, в якій гине її хлопець. Сама ж вона, майже неушкоджена, знаходить притулок у домі жінки, що стала свідкою трагедії. Оточена турботою, у спокої Лаура поступово оговтується, але відчуття безпеки триває недовго. Із часом героїня починає помічати деталі, що змушують сумніватися у намірах родини, котра її прихистила.

«Амрум»

Дата виходу: 7 травня

Режисер: Фатіх Акін

Фільм, представлений на Каннському кінофестивалі, переносить у кінець Другої світової війни. Союзні війська вже наближаються до Берліна, і скоро все зміниться. 12-річний хлопчик із віддаленого німецького острова у Північному морі намагається підтримати свою родину: він полює, рибалить уночі та працює на фермі, щоб допомогти хворій матері. Із закінченням війни його уявлення про світ починають руйнуватися.

«Вівці-детективи»

Дата виходу: 7 травня

Режисер: Кайл Балда

На фермі Джорджа Гарді вечірні читання детективів для отари були звичною справою. Після його раптової смерті вівці вирішують, що це було вбивство, й беруться за розслідування. Вони використовують знання з криміналістики та дедукції, щоб знайти винного й відтворити події. Цей комедійний детектив заснований на романі Леоні Сванн, а над сценарієм працював Крейґ Мезін.

«Втомлені»

Дата виходу: 7 травня

Режисер: Юрій Дунай

У дебютному фільмі Юрій Дунай розповідає про ветеранів Любу та Андрія, котрі намагаються впоратися з досвідом війни. Їхні травми не завжди помітні зовні, але визначають щоденне життя і стосунки. Герої поступово вчаться довіряти одне одному й шукати підтримку в близькості. До створення фільму залучали військових та ветеранів, чий досвід став основою історії. Стрічка отримала гран-прі кінофестивалю «Молодість» у 2025 році та спеціальну відзнаку премії НСКУ імені Сергія Параджанова.

«Біллі Айліш: Hit Me Hard and Soft»

Дата виходу: 7 травня

Режисери: Джеймс Кемерон, Біллі Айліш

Концертний фільм, знятий під час світового туру Біллі Айліш. Камера фіксує сцену, з якої лунають хіти, і роботу великої команди, завдяки якій це стає можливим.

«Напрочуд кмітливі створіння»

Дата виходу: 8 травня

Режисерка: Олівія Ньюман

Самотня вдова Това Салліван працює в океанаріумі, де й заводить несподівану дружбу з восьминогом. Крім того, там вона знайомиться з молодиком на ім’я Кемерон. Нові друзі допомагають Тові повернутися до трагічних спогадів і нерозв’язаних питань минулого, щоб нарешті зцілитися.

«Супер Драйвер»

Дата виходу: 14 травня

Режисер: Боббі Фарреллі

Старшокласник Джеремі переживає кризу у взаєминах із дівчиною, яка навчається в іншому місті. Щоби врятувати стосунки на відстані, він вирішує діяти негайно: викрадає навчальну машину й вирушає до коханої разом із друзями. Подорож перетворюється на серію пригод, у яких доводиться перевіряти власні рішення, а заразом переосмислювати очікування від стосунків і дорослішання.

«Мандалорець і Ґроґу»

Дата виходу: 21 травня

Режисер: Джон Фавро

Повнометражне продовження історії Діна Джаріна і Ґроґу розгортається після падіння Імперії. Залишки імперських сил усе ще становлять загрозу, й герої отримують нову місію від Нової Республіки — врятувати Ротту Гатта. Фільм продовжує сюжет серіалу і водночас повертає «Зоряні війни» у кінотеатри після тривалої паузи.

«Пасажир»

Дата виходу: 21 травня

Режисер: Андре Овердал

Горор Андре Овердала розповідає про молоду пару, яка подорожує фургоном і стає свідком смертельної аварії. Після цього їх починає переслідувати невідома сутність, від якої неможливо втекти. Овердал раніше працював у жанрі жахів у стрічках «Демон всередині» та «Страшні історії для розповіді у темряві».

«Хрещатик 48/2»

Дата виходу: 28 травня

Режисер: Дмитро Авдєєв

Фентезійна історія розповідає про 11-річних Юрка та Мію, які відкривають прохід до Потойбічного Києва — прихованого паралельного світу, що існує ще з 482 року. Центральною локацією стає загадковий будинок, якого немає на жодній мапі й до якого можуть потрапити лише діти. І тепер їм доведеться вступити в боротьбу з Богинею смерті, котра загрожує знищенням людству.

«Backrooms: Залаштунки»

Дата виходу: 28 травня

Режисер: Кейн Парсонс

Науково-фантастичний горор від студії А24 екранізує вірусну інтернет-крипіпасту про лімінальний простір — нескінченний лабіринт порожніх кімнат, що існує поза межами звичної реальності. Після зникнення пацієнта докторка Мері Клайн змушена вирушити слідом за ним у цей тривожний вимір, де порушуються відчуття часу й безпеки.

«Тиск»

Дата виходу: 28 травня

Режисер: Ентоні Марас

Події відбуваються за кілька днів до висадки союзників у Нормандії. Від прогнозу метеоролога Джеймса Стегга залежить, чи відбудеться операція. Його оцінки не збігаються з очікуваннями військових, а помилка може коштувати тисяч життів.

Остаточне рішення має ухвалити Дуайт Ейзенхауер, на якого тисне відповідальність за результат операції. Фільм заснований на п’єсі Девіда Хейга і відтворює події, що передували одній з ключових операцій Другої світової війни.