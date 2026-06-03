«Мис страху», продовження «Дому дракона» і фінал «Ведмедя»: 12 серіалів червня

Червень буде спекотним для серіаломанів: повернення епічного «Дому дракона», довгоочікуваний фінал кулінарної драми «Ведмідь» та акторський бенефіс Хав’єра Бардема у ремейку культового трилера «Мис страху». Детальніше — в добірці БЖ.

«Не підходить для роботи»

Дата виходу: 2 червня

П’ять амбітних двадцятирічних трудоголіків намагаються підкорити модний район Мангеттена — Маррі-Гілл. Герої представляють кардинально різні сфери: від суворого фінансового аналітика та стиліста індустрії моди до студента-медика, який потай мріє про акторську кар'єру. Шоу вже встигли охрестити сучасним міксом «Друзів» та «Офісу».

«Свідок»

Дата виходу: 4 червня

Заснована на реальних подіях трисерійна психологічна драма повертає у 1992 рік. Тоді в лондонському парку жорстоко зарізали жінку на ім'я Рейчел Нікелл, а єдиним свідком трагедії став її дворічний син Алекс. У центрі сюжету опиняється цивільний чоловік жертви, Андре Ганскомб, який понад усе прагне захистити дитину від публічного розслідування, нав'язливої преси та розгубленої поліції, тому вирішує вивезти хлопчика з міста. Основна дія розгортається через шістнадцять років, коли правоохоронці знову відкривають справу, і вже підліток Алекс вимушений знову зустріти привидів минулого.

«Мис страху»

Дата виходу: 5 червня

Це вже третя екранізація трилера Джона Д. Макдональда «Кати» після однойменних фільмів 1962 та 1991 років, до останнього з яких доклав руку Мартін Скорсезе. Цього разу Скорсезе об'єднався зі Стівеном Спілбергом у продюсерському тандемі, проте автори проєкту одразу попереджають: глядачів чекає не буквальний переказ, а свіже, сучасне прочитання класики.

Сюжет зав'язаний на постаті жорстокого вбивці Макса Кейді, який після тривалого ув'язнення виходить на свободу з однією метою — помститися адвокатам, котрі свого часу приховали виправдальні докази. Головного похмурого антагоніста зіграв Хавʼєр Бардем (прийнявши естафету від Роберта Де Ніро), а ролі його жертв дісталися Емі Адамс та Патріку Вілсону.

«Інтерв'ю з вампіром. Вампір Лестат»

Дата виходу: 7 червня

Екранізація готичної серії книг Енн Райс успішно дісталася третього сезону. Якщо попередні епізоди фокусувалися на спогадах вампіра Луї, то тепер уся увага переходить до його ексцентричного партнера — Лестата де Ліонкура. Сюжет переносить нас у 1980-ті роки, де 265-річний безсмертний вирішує, що таємне існування в тіні йому набридло, і стає справжньою епатажною рок-зіркою, яка збирає стадіони та переспівує Біллі Айдола.

«Еліс та Стів»

Дата виходу: 8 червня

Еліс та Стів товаришують понад чверть століття, разом долаючи будь-які негаразди. Проте ідилія руйнується, коли Еліс дізнається шокувальну новину: її найкращий друг закрутив роман з її 26-річною донькою Іззі. Тієї миті починається справжня домашня війна, адже ображена мати готова піти на шантаж, погрози та руйнування кар'єри Стіва, аби лише розбити цю пару.

«Кожен рік після»

Дата виходу: 10 червня

Екранізація однойменного бестселера Карлі Фортун, що свого часу розійшовся мільйонним накладом, обіцяє стати головною романтичною подією літа від Prime Video. Події серіалу розгортаються в затишному канадському курортному містечку Барріс-Бей. Дівчина на ім'я Персі повертається до рідних країв усього на один тиждень через похорон. Проте ця подорож змушує її лицем до лиця зіткнутися з минулим та першим коханням, Семом, з яким вони розійшлися шість років тому.

«Я тебе знайду»

Дата виходу: 18 червня

Король сучасних детективних головоломок Гарлан Кобен повертається на екрани як співавтор адаптації свого-таки однойменного роману 2023 року. У центрі сюжету опиняється чоловік на ім'я Девід, який відбуває тривалий термін у в'язниці за буцімто вбивство власного маленького сина. Через п'ять років ув'язнення герой несподівано отримує приголомшливу звістку: його дитина може бути живою. Не вагаючись ні хвилини, Девід наважується на зухвалу втечу, аби знайти сина та очистити своє ім'я.

«Шуґар»

Дата виходу: 18 червня

Харизматичний приватний детектив Джон Шуґар у виконанні Коліна Фаррелла повертається з другим сезоном нуарного детективу. Цього разу головному героєві доведеться взятися за нове заплутане розслідування: йому доручають знайти раптово зниклого чоловіка. Той є ніким іншим, як проблемним старшим братом перспективного місцевого боксера. Паралельно із цим Шуґар не полишає спроб розплутати головну таємницю свого життя — відшукати власну зниклу сестру.

«Дім дракона»

Дата виходу: 21 червня

Один із найочікуваніших релізів року — третій сезон епічного приквелу «Гри престолів». Серіал продовжує екранізувати сторінки роману Джорджа Мартіна «Вогонь і кров», заглиблюючись у криваву громадянську війну всередині династії Таргарієнів. До своїх ролей повертається весь головний склад: Метт Сміт у ролі Деймона, Емма Д'Арсі (королева Рейніра) та Олівія Кук (Алісента Хайтауер).

Головним поповненням касту став Джеймс Нортон, який зіграє Ормунда Гайтауера — кузена Алісенти та ключого військового союзника «зелених» у спробах відібрати Залізний трон у Рейніри.

«Агентство»

Дата виходу: 21 червня

Шпигунський трилер, створений на основі успішного французького серіалу «Бюро легенд», розповідає про роботу надсекретного відділу ЦРУ. Цей підрозділ займається підготовкою та супроводом агентів глибокого прикриття, які роками живуть у різних куточках світу під вигаданими іменами, вербуючи інформаторів. Головний герой Брендон вважається одним із найкращих професіоналів відділу, але його кар'єра та життя опиняються під загрозою через почуття до жінки з минулої місії.

До речі, частина подій та шпигунських операцій за сценарієм розгортатиметься на тимчасово окупованих Росією територіях України.

«Аватар: Останній захисник»

Дата виходу: 25 червня

Нова ігрова адаптація анімаційного хіта 2005 року розповідає про фантастичний світ, виснажений роками війни. У цьому всесвіті, який не має жодного стосунку до однойменної франшизи Джеймса Кемерона, людство поділене на чотири нації за стихіями: Води, Землі, Вогню та Повітря. Головний герой — хлопчик на ім'я Аанг, останній маг Повітря. Він також єдиний, хто здатний опанувати всі чотири стихії та повернути баланс у світ, зупинивши експансію Народу Вогню. Разом із новими друзями, Катарою та Соккою, Аанг вирушає у небезпечну подорож, щоб завершити своє навчання.

«Ведмідь»

Дата виходу: 25 червня

Історія про кулінарний хаос, сімейні травми та боротьбу за виживання ресторану повертається із п'ятим, фінальним сезоном. Події стартують рівно з того емоційного моменту, на якому завершився попередній сезон. Шеф-кухар Кармен (Кармі) Берзатто шокує команду заявою про те, що він кидає гастрономічну справу й залишає заклад на свою колегу Сідні, сестру Наталі та кузена Річі. Попри це, в команди залишається головна й надскладна мета — здобути омріяну зірку Мішлен: це єдиний шанс врятувати «Ведмедя» від остаточного фінансового краху.