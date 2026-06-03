«Мис страху», продовження «Дому дракона» і фінал «Ведмедя»: 12 серіалів червня

Червень буде спекотним для серіаломанів: повернення епічного «Дому дракона», довгоочікуваний фінал кулінарної драми «Ведмідь» та акторський бенефіс Хав’єра Бардема у ремейку культового трилера «Мис страху». Детальніше — в добірці БЖ.
Дата виходу: 2 червня
П’ять амбітних двадцятирічних трудоголіків намагаються підкорити модний район Мангеттена — Маррі-Гілл. Герої представляють кардинально різні сфери: від суворого фінансового аналітика та стиліста індустрії моди до студента-медика, який потай мріє про акторську кар'єру. Шоу вже встигли охрестити сучасним міксом «Друзів» та «Офісу».
Дата виходу: 4 червня
Заснована на реальних подіях трисерійна психологічна драма повертає у 1992 рік. Тоді в лондонському парку жорстоко зарізали жінку на ім'я Рейчел Нікелл, а єдиним свідком трагедії став її дворічний син Алекс. У центрі сюжету опиняється цивільний чоловік жертви, Андре Ганскомб, який понад усе прагне захистити дитину від публічного розслідування, нав'язливої преси та розгубленої поліції, тому вирішує вивезти хлопчика з міста. Основна дія розгортається через шістнадцять років, коли правоохоронці знову відкривають справу, і вже підліток Алекс вимушений знову зустріти привидів минулого.
Дата виходу: 5 червня
Це вже третя екранізація трилера Джона Д. Макдональда «Кати» після однойменних фільмів 1962 та 1991 років, до останнього з яких доклав руку Мартін Скорсезе. Цього разу Скорсезе об'єднався зі Стівеном Спілбергом у продюсерському тандемі, проте автори проєкту одразу попереджають: глядачів чекає не буквальний переказ, а свіже, сучасне прочитання класики.
Сюжет зав'язаний на постаті жорстокого вбивці Макса Кейді, який після тривалого ув'язнення виходить на свободу з однією метою — помститися адвокатам, котрі свого часу приховали виправдальні докази. Головного похмурого антагоніста зіграв Хавʼєр Бардем (прийнявши естафету від Роберта Де Ніро), а ролі його жертв дісталися Емі Адамс та Патріку Вілсону.
Дата виходу: 7 червня
Екранізація готичної серії книг Енн Райс успішно дісталася третього сезону. Якщо попередні епізоди фокусувалися на спогадах вампіра Луї, то тепер уся увага переходить до його ексцентричного партнера — Лестата де Ліонкура. Сюжет переносить нас у 1980-ті роки, де 265-річний безсмертний вирішує, що таємне існування в тіні йому набридло, і стає справжньою епатажною рок-зіркою, яка збирає стадіони та переспівує Біллі Айдола.
Дата виходу: 8 червня
Еліс та Стів товаришують понад чверть століття, разом долаючи будь-які негаразди. Проте ідилія руйнується, коли Еліс дізнається шокувальну новину: її найкращий друг закрутив роман з її 26-річною донькою Іззі. Тієї миті починається справжня домашня війна, адже ображена мати готова піти на шантаж, погрози та руйнування кар'єри Стіва, аби лише розбити цю пару.
Дата виходу: 10 червня
Екранізація однойменного бестселера Карлі Фортун, що свого часу розійшовся мільйонним накладом, обіцяє стати головною романтичною подією літа від Prime Video. Події серіалу розгортаються в затишному канадському курортному містечку Барріс-Бей. Дівчина на ім'я Персі повертається до рідних країв усього на один тиждень через похорон. Проте ця подорож змушує її лицем до лиця зіткнутися з минулим та першим коханням, Семом, з яким вони розійшлися шість років тому.
Дата виходу: 18 червня
Король сучасних детективних головоломок Гарлан Кобен повертається на екрани як співавтор адаптації свого-таки однойменного роману 2023 року. У центрі сюжету опиняється чоловік на ім'я Девід, який відбуває тривалий термін у в'язниці за буцімто вбивство власного маленького сина. Через п'ять років ув'язнення герой несподівано отримує приголомшливу звістку: його дитина може бути живою. Не вагаючись ні хвилини, Девід наважується на зухвалу втечу, аби знайти сина та очистити своє ім'я.
Дата виходу: 18 червня
Харизматичний приватний детектив Джон Шуґар у виконанні Коліна Фаррелла повертається з другим сезоном нуарного детективу. Цього разу головному героєві доведеться взятися за нове заплутане розслідування: йому доручають знайти раптово зниклого чоловіка. Той є ніким іншим, як проблемним старшим братом перспективного місцевого боксера. Паралельно із цим Шуґар не полишає спроб розплутати головну таємницю свого життя — відшукати власну зниклу сестру.
Дата виходу: 21 червня
Один із найочікуваніших релізів року — третій сезон епічного приквелу «Гри престолів». Серіал продовжує екранізувати сторінки роману Джорджа Мартіна «Вогонь і кров», заглиблюючись у криваву громадянську війну всередині династії Таргарієнів. До своїх ролей повертається весь головний склад: Метт Сміт у ролі Деймона, Емма Д'Арсі (королева Рейніра) та Олівія Кук (Алісента Хайтауер).
Головним поповненням касту став Джеймс Нортон, який зіграє Ормунда Гайтауера — кузена Алісенти та ключого військового союзника «зелених» у спробах відібрати Залізний трон у Рейніри.
Дата виходу: 21 червня
Шпигунський трилер, створений на основі успішного французького серіалу «Бюро легенд», розповідає про роботу надсекретного відділу ЦРУ. Цей підрозділ займається підготовкою та супроводом агентів глибокого прикриття, які роками живуть у різних куточках світу під вигаданими іменами, вербуючи інформаторів. Головний герой Брендон вважається одним із найкращих професіоналів відділу, але його кар'єра та життя опиняються під загрозою через почуття до жінки з минулої місії.
До речі, частина подій та шпигунських операцій за сценарієм розгортатиметься на тимчасово окупованих Росією територіях України.
Дата виходу: 25 червня
Нова ігрова адаптація анімаційного хіта 2005 року розповідає про фантастичний світ, виснажений роками війни. У цьому всесвіті, який не має жодного стосунку до однойменної франшизи Джеймса Кемерона, людство поділене на чотири нації за стихіями: Води, Землі, Вогню та Повітря. Головний герой — хлопчик на ім'я Аанг, останній маг Повітря. Він також єдиний, хто здатний опанувати всі чотири стихії та повернути баланс у світ, зупинивши експансію Народу Вогню. Разом із новими друзями, Катарою та Соккою, Аанг вирушає у небезпечну подорож, щоб завершити своє навчання.
Дата виходу: 25 червня
Історія про кулінарний хаос, сімейні травми та боротьбу за виживання ресторану повертається із п'ятим, фінальним сезоном. Події стартують рівно з того емоційного моменту, на якому завершився попередній сезон. Шеф-кухар Кармен (Кармі) Берзатто шокує команду заявою про те, що він кидає гастрономічну справу й залишає заклад на свою колегу Сідні, сестру Наталі та кузена Річі. Попри це, в команди залишається головна й надскладна мета — здобути омріяну зірку Мішлен: це єдиний шанс врятувати «Ведмедя» від остаточного фінансового краху.