«Сусіди зверху» — sex education для дорослих

Новий фільм Олівії Вайлд легко переказати без спойлерів — дві пари за сорок обговорюють своє сексуальне життя (чи його відсутність), але все швидко виходить з-під контролю. Кінокритикиня Наталя Серебрякова розповідає, як ця дотепна і сумна чи то комедія, чи то драма вчить реанімувати стосунки.

Джо (Сет Роґен) і Анжела (Олівія Вайлд) — подружжя за сорок, яке нещодавно переїхало до квартири, що колись належала батькам Джо. Поки Анжела оживляє простір, Джо занурюється у викладання в музичній школі. Його будні одноманітні, виснажливі й позбавлені внутрішнього руху. Пара має дивний ритуал: щовечора після роботи Джо, повернувшись додому, падає на підлогу від знесилення, тимчасом Анжела просить чоловіка не псувати килим і зняти черевики. Це лише один із симптомів затяжної емоційної втоми, яка оселилася між ними.

Шлюб зазнає кризи: Джо й Анжела майже не торкаються одне одного, не слухають і не чують. Несподівано, щоб урізноманітнити будні, Анжела запрошує на вечерю сусідів — Гоука (Едвард Нортон) та Піну (Пенелопа Крус), пару, яка занадто гучно займається сексом і не дає Джо виспатися. Іронія в тому, що Анжела хоче вибачитися перед сусідами — за шум від ремонту.

Обурення Джо абсурдною поведінкою дружини стає лише початком вечора, який швидко виходить з-під контролю й обертається на низку відвертих розмов про сексуальне життя обох пар. Коли Гоук і Піна з'являються у дверях, атмосфера миттєво змінюється. Вони відкриті, розкуті, майже провокативно щирі — повна протилежність напруженій стриманості Джо й Анжели. З цієї миті вечеря перетворюється на своєрідний експеримент, що розкриває комплекси обох подружжів.

Режисура Олівії Вайлд працює на рівні тонких спостережень. Попри камерність простору — уся дія відбувається в кількох кімнатах — вона не дозволяє фільму перетворитися на театральну постановку, де все тримається лише на діалогах. Камера постійно підглядає за героями: через дзеркала, дверні отвори, з інших кімнат. Глядач відчуває себе не просто свідком, а учасником занадто інтимного сеансу терапії. Вайлд як акторка також тримає значну частину емоційного навантаження — її міміка, паузи, ледь помітні реакції говорять більше, ніж дещо банальні репліки.

Напруга «Сусідів зверху» вибудовується через постійне зміщення акцентів. Ролі між героями змінюються: той, хто здавався впевненим, раптом губиться; той, хто мовчав, починає говорити. Джо намагається пережити вечір, вдаючись до прямолінійного сарказму, але тільки більше оголює свої проблеми — нездійснені амбіції, втечу від власних бажань і страх близькості. Гоуку доводиться розповісти неочікувано болісну історію про те, як він змінив своє ім’я, а Піна ганить Джо за його цинічні репліки.

Напруга «Сусідів зверху» вибудовується через постійне зміщення акцентів

Це глибоко камерний фільм, схожий на добре розіграну п’єсу Оскара Уайльда, цитата якого відкриває стрічку: «Завжди потрібно бути закоханим. Це єдина причина, через яку ніколи не варто одружуватися». Замкненість квартири посилює відчуття психологічного тиску і водночас робить кожну зміну інтонації особливо значущою. Через це, здається, все в «Сусідах зверху» вказує на драму, проте тут працює точний, майже ситкомний тип гумору — з короткими, ритмічними репліками, несподіваними паузами і дрібними комічними деталями, які накопичуються майже непомітно. Це мікрожарти, що народжуються з незручності, недомовок та розриву між тим, що герої говорять, і тим, що насправді відчувають.

Так, «Сусіди зверху» балансують на межі між комедією і чимось значно серйознішим. Стрічка легко могла б перетворитися на відверту секс-комедію, але щоразу зупиняється, щоб зазирнути глибше. Секс тут не є ні метою, ні рішенням. Навпаки, він стає лакмусовим папірцем, який виявляє емоційну дистанцію між людьми. Гоук і Піна у цій історії — не просто провокатори, вони — дзеркало, в якому відображається те, що інша пара втратила або ніколи не наважувалася усвідомити.

Секс тут стає лакмусовим папірцем, який виявляє емоційну дистанцію між людьми

Фільм торкається теми чесності у бажаннях. Те, що Анжела відкриває про себе, стає несподіванкою навіть для Джо — і водночас демонструє, як мало вони знають одне про одного. Попри гумор, що не дає сюжету зісковзнути у суцільну драму, у фіналі фільм виходить на інший рівень. Він не пропонує гучних рішень або штучного катарсису. Натомість обирає тихий, майже непомітний зсув у розумінні стосунків.

У підсумку «Сусіди зверху» стає не історією про сексуальну кризу, а тонким дослідженням емоційної зрілості. Стрічка переконливо показує, що бажання само собою не здатне врятувати шлюб. Значно важливішими виявляються любов, дружба, спільно прожитий досвід та здатність по-справжньому бачити й чути іншу людину. Це мудра і делікатна комедія про стосунки, в якій секс поступається глибшій формі близькості — тій, що будується на розумінні.