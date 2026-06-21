«Наші родини — частина України»: у центрі Києва пройшов Марш рівності

У Києві відбувся десятий Марш рівності «КиївПрайд». До ходи долучилися близько 5000 людей — найбільше за останні роки. Учасники пройшли 1,2 кілометра — від Червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка до станції метро «Площа Українських Героїв». Подію для БЖ зафіксував фотограф Сергій Сівяков.

Цьогорічний марш пройшов під гаслом «Наші родини — частина України». До нього долучилися ЛГБТК+ люди, військові, ветерани й ветеранки, правозахисниці, дипломати, громадські організації, а також союзники й союзниці спільноти з різних міст України.

Учасники несли прапори і плакати та скандували: «Бунтуй, кохай, права не віддавай!». На плакатах були написи: «Любити — не злочин», «Були, є і будемо», «Новий ЦК — крок назад до прав людини», «Жінки люблять жінок. Це нормально», «В першу чергу я людина, а не лесбійка», «Трансфобія та гомофобія вбиває». Частина людей також тримала портрети військових, які загинули у війні проти Росії.

Серед головних вимог Маршу рівності — запровадження цивільних партнерств для військових і цивільних, посилення відповідальності за злочини на ґрунті ненависті, зокрема гомофобії та трансфобії, а також спрощення процедури офіційної зміни документів для транс-людей. Організатори також закликали не ухвалювати новий проєкт Цивільного кодексу, який, на їхню думку, містить дискримінаційні положення та суперечить зобов’язанням України в межах європейської інтеграції.

Того самого ранку в центрі Києва відбулися «Марш Традиції» та «Хода на захист сім’ї, дітей та України». Учасники цих акцій заявили, що вийшли на підтримку «сімейних цінностей», батьківства, материнства, дитинства й «суспільної моралі». Організатори «Маршу Традиції» описали його як «мирну акцію протесту проти так званого "гей-параду"».