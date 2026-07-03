Від Нолана до Людини-павука: 12 кінопрем’єр липня

«Посіпаки і Монстряки»

Дата виходу: 1 липня

Режисер: П’єр Коффін

Жовті бешкетники повертаються, але назад у часі — у Голлівуд 1920-х років, тобто самий розквіт епохи німого кіно. Тут трійка амбітних посіпак вирішує зняти власний фільм жахів. Для більшої переконливості вони знаходять старовинну книгу заклять, але випадково викликають у реальний світ справжніх чудовиськ. Тепер замість зйомок кіно їм доведеться рятувати ціле місто від хаосу. Це вже сьомий фільм у всесвіті «Нікчемного я» і водночас приквел до оригінального мультфільму 2010 року.

«Енола Холмс 3»

Дата виходу: 1 липня

Режисер: Філіп Барантіні

Юна Енола Холмс готується до весілля з лордом Тьюксбері. Проте святкові плани руйнуються вщент, коли її знаменитого брата Шерлока викрадають загадкові зловмисники. Енолі нічого не лишається, як взятися розплутувати найважливішу справу у своєму житті, довівши, що вона не поступається геніальному братові у кмітливості.

«Нормал»

Дата виходу: 2 липня

Режисер: Бен Вітлі

Головний герой Улісс приїздить до провінційного й, на перший погляд, затишного містечка Нормал у штаті Міннесота. Він планує відпочивати на посаді шерифа, проте реальність виявляється кардинально іншою: попередник героя загинув за вкрай химерних обставин, пов'язаних із лосем, а перше ж пограбування місцевого банку відкриває скриню Пандори. У справу втручається японська якудза, і з'ясовується, що кримінальне підпілля та корупція пронизують усе місто, включно з мерією.

«Небезпечний курорт»

Дата виходу: з 2 липня

Режисерка: Марія Сьодаль

Норвезький психологічний трилер розповідає історію звичайної родини, яка вирушає на відпочинок. Ідилія руйнується після знайомства із загадковим чоловіком, котрий начебто потребує допомоги. Бажання виявити емпатію та підтримати незнайомця обертається кошмаром: чоловік починає вимагати від родини дедалі більше, перетворюючи відпустку на зону підвищеного ризику, де на кону стоїть їхнє власне виживання.

«Чорна скринька»

Дата виходу: 7 липня

Режисер: Стівен Куейл

Звичайний пасажирський рейс авіакомпанії Vero Airlines прямує з Нового Орлеана до Сіетла. Раптово на борту виявляється невідомий вірус, який має очевидне надприродне походження. Пасажири та екіпаж опиняються в замкненому просторі на висоті 30 000 футів. Тікати нікуди, а кожен наступний ковток повітря може стати останнім. За режисуру цього трилера відповідає Стівен Куейл, відомий роботою над горором «Пункт призначення 5» та фільмом-катастрофою «Шторму назустріч».

«Ваяна»

Дата виходу: 9 липня

Режисер: Томас Каїл

Disney продовжує масштабну кампанію з перенесення своїх анімаційних хітів у формат ігрового кіно. На черзі — лайв-екшн-адаптація «Ваяни», оригінал якої вийшов усього десять років тому. Отже, безстрашна донька полінезійського вождя Ваяна чує поклик самого Океану та залишає рідний острів Мотонуї. Разом із харизматичним напівбогом Мауї вона вирушає у сповнену небезпек морську подорож, щоб урятувати свій народ від занепаду.

«Вбивство на 3-му поверсі»

Дата виходу: 9 липня

Режисер: Ремі Безансон

Колетт, головна героїня цього іронічного детективу, — шанувальниця творчості Альфреда Гічкока, яка бачить інтриги та злочини у всьому. Коли в будинку з'являється новий сусід, вона після першої ж його гучної сварки з дружиною починає підозрювати найгірше — вбивство. Її чоловік Франсуа, успішний автор трилерів, спочатку ставиться до теорій дружини зі скепсисом, проте згодом пара втягується у власне розслідування.

«Зловісні мерці у вогні»

Дата виходу: 9 липня

Режисер: Себастьян Ванічек

Це вже шоста частина горор-франшизи, започаткованої Семом Реймі. У центрі сюжету — жінка на ім'я Еліс, яка після смерті чоловіка приїздить до ізольованого будинку його батьків у пошуках спокою. Проте сімейна зустріч стає кошмаром: один за одним родичі перетворюються на «дедайтів» — істот, одержимих демонами. Еліс доведеться усвідомити, що шлюбні обітниці іноді не втрачають сили навіть після труни.

Ретроспектива «Літо Соррентіно»

Дата виходу: з 9 по 12 липня

Протягом кількох днів українські глядачі зможуть побачити на великих екранах три знакові роботи лауреата «Оскара» Паоло Соррентіно. До програми увійшли: естетська драма «Велика краса» про порожнечу римського бомонду очима розчарованого письменника, медитативна «Юність» про дружбу композитора та режисера на альпійському курорті, а також найновіша стрічка режисера — політико-драматична «Благодать», яка відкривала 82-й Венеційський кінофестиваль і розповідає про екзистенційну кризу президента Італії.

«Одіссея»

Дата виходу: 16 липня

Режисер: Крістофер Нолан

Беззаперечний хедлайнер цього літа, адже Крістофер Нолан взявся за адаптацію фундаментального епосу Гомера. Історія розгортається після завершення Троянської війни: цар Ітаки Одіссей вирушає додому, але подорож розтягується на довгі десять років. На нього чекають гнів богів, циклоп Поліфем, сирени та подорож у царство мертвих. Це перший в історії кінематографа фільм, повністю знятий на 70-міліметрову плівку IMAX.

«Акіра»

Дата виходу: 23 липня

Режисер: Кацухіро Отомо

Легенда японської анімації 1988 року, яка свого часу сформувала візуальний жанр кіберпанку та надихнула творців «Матриці», знову виходить в український прокат. Події розгортаються в антиутопічному Нью-Токіо через тридцять років після Третьої світової війни. Місто загрузло в криміналі та протестах. Лідер байкерів Канеда опиняється в епіцентрі урядової змови, коли його друга Тецуо викрадають для експериментів із телекінезом.

«Людина-павук: Абсолютно новий день»

Дата виходу: 29 липня

Режисер: Дестін Деніел Креттон

Закриває місяць новий масштабний етап у житті Пітера Паркера у виконанні Тома Голланда. Минуло чотири роки після того, як закляття змусило весь світ забути про існування Пітера. Він абсолютно самотній, але продовжує анонімно захищати Нью-Йорк від злочинності. У новій частині на героя чекає зустріч не лише з невидимим і могутнім ворогом, а й раптова, вкрай небезпечна еволюція його власних суперздібностей.