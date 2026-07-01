«Дім дракона»: рекап 2-го епізоду 3-го сезону

Кінокритик Станіслав Тарасенко аналізує кожну серію найочікуванішого серіалу року. А ще взявся припустити, що буде в наступних серіях (два його припущення з минулого рекапу збулися). Новий епізод можна подивитися на Megogo.

Що сталося?

Останні години битви біля Горла, «чорні» Таргарієни зачищають протоку від ворогів. Тіло Джасеріса Веларіона, сина королеви Рейніри, доставляють у резиденцію його матері на Драконовий Камінь.

У цей самий час у протоці Горло Алін Веларіон, бастард лорда Корліса, невтомно шукає свого батька, зниклого у хвилях під час битви. Як ми й прогнозували, сценаристи навряд чи наважилися б позбутися Корліса: море — його стихія і одного з наріжних персонажів саги так просто в свої безодні не забере. Діти Веларіона знаходять непритомного батька біля берега.

Фото: Theo Whiteman / HBO

Збувся й інший наш прогноз, який ми зробили в минулому рекапі: Рейна Таргарієн, яка, осідлавши дикого дракона Вівцекрада, втекла з поля бою, ставши причиною смерті Джасеріса, потрапляє в опалу Рейніри. Вона повертається до замку Орлине Гніздо, щоб попросити про аудієнцію в його хранительки Джейн Аррен, яка зобов’язалася наглядати за неповнолітніми дітьми Рейніри. Рейна, розуміючи, що їй не зносити голови, пропонує Аррен політичний союз — вона просить притулку в Долині в обмін на Вівцекрада.

Деймон Таргарієн і вірні йому війська святкують перемогу над Ланістерами — співають пісні, обпиваються вином і водять хороводи (ця наївна і непереконлива сцена — найгірша в епізоді). Деймону приходить звістка з Драконового Каменя про загибель Джасеріса. Йому наказано терміново повернутися до Рейніри та разом із нею вирушити до Королівської Гавані.

Фото: Ollie Upton / HBO

Трагікомічні пригоди короля-втікача Ейгона II та його придворного слуги Ларіса Стронга тривають. Опинившись у полоні в «чорних» лісових вартових, які пообіцяли доставити їх до Рейніри в обмін на винагороду, парочці вдається благополучно втекти. Ейгон наполягає на тому, щоб іти в бік замку Грачиний Притулок, де, як він сподівається, ще залишилися вірні йому солдати.

Як і в минулій серії, у другому епізоді Алісента Гайтауер продовжує плести інтриги, намагаючись здати без бою Королівську Гавань Рейнірі, яка ось-ось має з’явитися під стінами столиці. Алісента зговорюється із сіром Лютором Ларджентом, командувачем Міської варти Королівської Гавані, не чинити супротив. Зрада дається Золотим Плащам легко — все тому, що багато років тому саме Деймон Таргарієн відновив престиж Міської варти й особисто зробив Лютора її командувачем.

Фото: Ollie Upton / HBO

Тим часом Алісента розповідає про змову своїй дочці — королеві Гелені. Погодившись, що з війною необхідно закінчувати. Поки «зелені» оголюють оборону столиці, без Деймона оголюється інший важливий хаб — замок Харренхол. Туди прилітає узурпатор Еймонд, який в минулій серії посів трон брата. Еймонд шукає Деймона, але натомість отримує поранення і натрапляє на місцеву відьму й одного з найзагадковіших персонажів серіалу Аліс Ріверс.

«Чорні» спішуються з драконів в Королівській Гавані, куди залітають без найменшого опору з боку «зелених». Алісента разом із Геленою намагаються загубитися в натовпі. Деймон — самотужки! — перебиває елітну гвардію лоялістів. Загалом головний нерв епізоду полягає у відчутті, що все too good to be truе: як відомо, сценаристи серіалу — підступні люди, завжди готові спустити на героїв одну-дві несподіванки, що перевернуть сюжет з ніг на голову. Проте, можливо, цього разу з ними панькаються — Рейніра повертає трон майже без спротиву столиці.

Фото: Ollie Upton / HBO

Втім, у цьому епізоді майже не проливалася кров, а так тут не прийнято. Щоб посісти Залізний трон, Рейнірі потрібна символічна жертва. Поки брати-узурпатори Еймонд і Ейгон відсутні, цапом-відбувайлом обирають їхнього діда Отто Гайтауера — архітектора перевороту, який, по суті, й стояв за зрадою Рейніри. Два незграбних удари мечем — і Рейніра стає королевою. За мірками «Дому дракона» — доволі гуманний епізод з мінімумом літрів пролитої крові.

Як це розуміти?

Друга серія «Дому дракона» — найемоційніший і, можливо, найвдаліший епізод за весь серіал. Конфлікт «чорних» і «зелених» досягає піку та завершується кривавою розв’язкою, однак здається, що подібний сюжет почувався би набагато краще в кінці сезону. Проте варто пам’ятати, що таким він задумувався з початку — шоуранери серіалу припускали, що 2-й сезон складатиметься з 10-ти, а не з 8-ми епізодів, отже, «Королівська Гавань» мала стати його завершальним акордом.

Нарешті епізод призупиняє емоційні гойдалки, на яких хитало туди-сюди Рейніру, а разом з ним й глядача — протягом минулих серій вона неодноразово то зрікалася ідеї повернути трон, то знову поверталася до плану помсти. З натяжкою, але спробуємо припустити, що нарешті отримавши корону, вона не дуже й радіє: так буває, коли чогось бажаєш занадто довго, а потім занадто легко це отримуєш. Убивши Отто Гайтауера, Рейніра брудниться в його крові, залишаючи за собою виразний слід у напрямку до Залізного трону. Автори знову проговорюють істину, яку запам’ятали ще з «Гри престолів»: трон — не сидіння в автобусі, без кривавого шлейфу на нього не зайти.

Фото: Ollie Upton / HBO

Що далі?

Помилково буде думати, що Рейніра остаточно перемогла. Цілком можливо, що об'єднані спільною метою «чорні», тепер уже досягнувши її, атомізуються. Діставши перемогу так швидко і підчистивши лави ворогів, вони можуть почати сваритися між собою.

Наприклад, лорд Корліс Веларіон, що пожертвував усім заради «чорних», тепер має право висувати Таргарієнам будь-які вимоги. Цікаво, чи зможе Рейніра їх виконати? Якщо ні, то вона отримає ще одного могутнього супротивника. Те саме можна сказати і про її радницю-коханку Місарію, і про відьму Аліс Ріверс (особливо остерігатися варто останньої).

Крім того, Деймон хотів всістися на трон не менше за Рейніру і, враховуючи змінну динаміку їхніх стосунків, королеві варто остерігатися не тільки противників, а й власного чоловіка.

Фото: Ollie Upton / HBO

Ще один можливий ворог зсередини клану «чорних» — Рейна Таргарієн, хазяйка дракона Вівцекрада. Її точно розшукуватимуть — у майбутньому їй не уникнути конфлікту з правлячими родичами, одержимими помстою за вбитого Джасеріса. З акуратним песимізмом припустимо, що, можливо, їй доведеться приєднатися до тих, із ким вона ще недавно билася.

Не будемо забувати, що в «чорних» і «зелених» досі залишилися численні війська, яким точно доведеться зійтися на полі бою — і поки що ми не здатні передбачити, хто з них здобуде перемогу. Король-утікач Ейгон II та його слуга Ларіс Стронг — найбільша з невирішених проблем Рейніри з погляду правомірності її влади. В Ейгона все ще є союзники. Об’єднавшись, вони можуть зіпсувати життя «чорній» королеві. Ще одна загадка — подальша доля Еймонда. Жодних сумнівів: він не помре від рани. Якщо Аліс Ріверс таки допоможе йому, вони цілком можуть об’єднатися, щоб спробувати стати майбутнім королем і королевою Вестероса (чим дідько…, а точніше, відьма не жартує?).