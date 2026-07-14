«Дім дракона»: рекап 4-го епізоду 3-го сезону

На MEGOGO можна подивитися новий епізод вогнепального фентезі. А поки що Станіслав Тарасенко розбирається, куди подівся Еймонд, чому сюжетна арка Ейгона нагадує крутійський роман та чому полку нових претендентів на Залізний трон прибуло: тут аж два нових претенденти.

Що сталося?

Ормунд Гайтауер з військом квартирується в захопленому місті Трощетон, вірному королеві Рейнірі. Солдатів поселяють у будинках місцевих жителів, і в цьому й великий плюс — Ормунд переконаний, що Рейніра не наважиться напасти на місто, бо не захоче спалити ворогів у драконячому полум’ї разом із лояльними їй містянами. Утім, є й мінуси. Поки що ніхто із союзників «зелених», без яких Гайтауеру не втримати оборону, не поспішає на допомогу.

Монтажна склейка: на засіданні Чорної ради Рейніра намагається розгадати план Ормунда. Без п'яти хвилин королівський радник Орвайл пропонує відправити в Трощетон війська чоловіка Рейніри Деймона — тоді не доведеться використовувати драконів і вдасться мінімізувати жертви серед лояльного населення. План Орвайла ухвалюють, а сам він посідає місце в Чорній раді.

Фото: Kevin Baker / HBO

Є й натяк на план Б деокупації Трещотона. Рейніра навідується до Алісенти, щоби більше дізнатися від неї про Ормунда. Алісента описує двоюрідного брата як «самовпевненого й жорстокого вченого, колекціонера та автора балад», але може пригадати лише одну його вразливість, його «криптоніт» — той неймовірно чутливий до запахів. Як це допоможе Рейнірі — відомо лише богам. Можливо, королева накаже вивалити гігантську купу гною під стіни міста?

Як і прогнозувалося, «чорні» переживають внутрішню політичну кризу. Лорд Корліс Веларіон, правиця Рейніри, все ще надуває губи на королеву, яка не побажала визнати його синів-бастардів, і намагається заглушити гнів, ганяючи морем залишки ворожих сил Триархії. Але становище «зелених» значно гірше: до Трощетона надходять невтішні звістки від Гвейна Гайтауера з Харренхола — вони не прийдуть на допомогу.

Фото: Theo Whiteman / HBO

Мабуть, одна з найнепередбачуваніших ліній в цьому сезоні дісталася королю-втікачу Ейгону II та його радникові Ларісу Стронгу. Взагалі їх арка нагадує крутійський роман про аутсайдера, який за законами жанру ще має всіх здивувати. А поки що колишній король грузне в колотнечах, віддає все золото розбійнику, аби знайти прихисток, отримує прізвисько Шрамопик, прибирає сечу та фекалії за надання даху над головою і змушений цілувати брудний господарський чобіт.

Тепер головна плітка цього епізоду — Деймон — уперше обманює свою дружину Рейніру. Публікуючи попередній рекап, ми прогнозували, що у цьому епізоді він зустріне свою доньку Рейну — ще одну аутсайдерку цього сезону нарівні з Ейгоном. Нагадаємо, Рейна — єдина Таргарієн без дракона, бридке каченя клану — приручила дикого Вівцекрада, який, утім, періодично виходить з-під контролю. Це призвело до friendly fire, через який загинув Джасеріс, син королеви. Рейна чудово розуміє, що їй не знести голови, тому переховується в печері. Деймон таки зустрічає доньку і стає на роздоріжжі: привести королеві винуватицю чи збрехати. Перед відльотом йому на очі потрапляє місцевий вівчар — брови Деймона змовницьки піднімаються вгору.

Фото: Theo Whiteman / HBO

Взагалі Деймон здається бенефіціаром цього епізоду: він повертається до Червоного замку із золотом для спустошеної королівської скарбниці — аудиту і бухгалтерії ресурсів цілковито присвячена третя серія, — а ще кидає на стіл відрубану й обпалену голову «вершника Вівцекрада» (насправді — невинного вівчаря, який на своє нещастя опинився поруч із драконячою печерою). Здається, він убиває двох зайців, але ж ми знаємо, що в «Домі дракона» жодна дія не залишається без наслідків.

Третій сезон виходить на екватор і до цього епізоду здавалося, що «Дім дракона» давно не проводив ротації антагоністів. Увесь цей час глядача дресирували стежити за Ейгоном, Еймондом та іншими «зеленими», поки приховували нового претендента на трон. Минулий третій епізод почався з Дейрона Таргарієна — наймолодшого брата, якого майже не показували протягом усіх попередніх сезонів, натякаючи, що той перебуває в занадто ніжному віці, щоб кидати його у вир політичних інтриг. Хлопчик виріс. І тепер нарешті відомий план Ормунда Гайтауера, його дядька. Той завжди планував виростити з племінника Гайтауера, а не Таргарієна, та бачить його на троні — хоча це й вважається зрадою. Полку нових супротивників Рейніри прибуло.

Фінальний штрих: до окупованого Трещотона наближається дракон Г’ю Гартівника, вершника Рейніри і один з бастардів Таргарієнів. Здається, в королеви з’явився новий план. Він є і в Ормунда. «А тепер ми починаємо», — каже він за секунду до титрів.

Фото: Ollie Upton / HBO

Як це розуміти?

«Трощетон» закладає основу для кривавої розв’язки війни Таргарієнів. Стає очевидно, що ослаблених і роз’єднаних «зелених», які програли «чорним», усе-таки зарано списувати з рахунків. Численні проблеми, що навалилися на Рейніру, поглиблюються її невпевненим правлінням і роздратуванням, яке вона викликає в народі. Крім цього, «чорні» страждають через внутрішні суперечності — вперше за три сезони Деймон збрехав Рейнірі, а її правиця Корліс сабатує щотижневі планірки й королівську корпоративну культуру загалом.

Ключ до серії приховується в мимохідь сказаній фразі про правління короля Візеріса — батька Рейніри, Ейгона ІІ, Еймонда та Дейрона. Його правління було чимось на кшталт піввіку після Другої світової, коли Європа забула слово «війна». Нове покоління Таргарієнів живе в брутальні часи, будучи одночасно їх локомотивом та продуктом. Це помітно в невпевненому правлінні Рейніри, яка все ще намагається жити за законами батька. Вдалий підхід, невдалий час — м’якість дорого їй коштуватиме.

Фото: Ollie Upton / HBO

Що буде далі?

Головна інтрига наступного епізоду — чи відбудеться битва за Трощетон, чи нам доведеться чекати на неї аж до закінчення 3-го сезону? Відповідь на це питання, здається, криється в сюжетній арці персонажа, якого нам не показують уже дві серії — Еймонді. У другому епізоді Еймонд упав від поранення в Харенхоллі поруч з відьмою Аліс — де його носить, поки невідомо. Утім, Еймонд з його найбільшою серед усіх драконів Вхагар — головні карти «зелених». Уявити нове масштабне побоїще без нього буде важко.

Також не забуваємо про Вівцекрада та його молоду вершницю. Неслухняний дракон може вискочити в будь-який момент будь-якої серії сезону й сплутати карти. Вівцекрад і Рейна, нарівні зі зниклим Еймондом і Вхагар, — головна боєголовка сезону.

Фото: Ollie Upton / HBO

Ймовірно, вже з наступного епізоду панькання між полоненою Алісентою та Рейнірою закінчиться. Алісента дізналася про вагітність своєї доньки. Через дев’ять місяців полку претендентів на престол прибуде, тому сценаристи підкинули колишній королеві ще мотивації втекти від Рейніри і захистити доньку та майбутнього онука.

Потроху прикрутять і сюжет про князя, який вовтузиться в бруді. Вже протягом чотирьох серій сценарний цех штрикає колишнього короля Ейгона. Здається, від цього потроху втомлюється не тільки він, а й глядач. Можливо, в наступному епізоді він зрештою дасть вихід своїй люті, викликаній приниженнями.

Брехня Деймона Рейнірі ще точно відгукнеться — логічно припустити, що вона стане причиною розбрату між «чорними» та похитне й без того скрутне становище королеви. І нарешті на авансцену вийшов ще один претендент на Залізний трон — Дейрон. Але щось підказує, що наймолодший з братів-Таргарієнів може стати швидкоплинною загрозою серед людей, які грали в цю гру задовго до його народження.