Нові «Кульгаві коні», «Джентльмени» та «Американська історія жахів»: 13 серіалів вересня

Осінній телевізійний сезон багатий на продовження — від «Джентльменів» Гая Річі і «Чудовиськ» Раяна Мерфі до «Іншого світу», історія якого почалася ще у 80-х. Але в добірці також нова екранізація Агати Крісті та неочікуваний серіал з Метью Макконагі та Вуді Гаррельсоном, що починався як мем.

«Джентльмени», 2 сезон

Дата виходу: 3 вересня

Едді Горніман уже не намагається вдавати, що випадково опинився у кримінальному світі. Тепер спадковий аристократ та його бізнес-партнерка Сьюзі Гласс вирішують, що межі британського маєтку для їхніх амбіцій затісні, і виводять наркоімперію на міжнародний рівень. Та розширення бізнесу не минає без проблем: витівки наркобарона та батька Сьюзі, Боббі, стають дедалі небезпечнішими.

«Чед Паверс», 2-й сезон

Дата виходу: 3 вересня

У першому сезоні колишня зірка футболу Расс Голлідей отримав шанс повернутися у гру, ховаючись під гримом та вигаданим ім’ям Чед Паверс. У продовженні Чед Паверс так само допомагає своїй новій команді здобувати перемоги, але він дедалі більше ризикує бути викритим. Тим часом команда готується до плей-оф студентського чемпіонату, тож Рассу-Чеду доведеться продовжувати маскарад.

«Дроп: Снігопадова сага»

Дата виходу: 8 вересня

Спін-оф кримінальної драми «Снігопад» про крекову лихоманку у США змінює фокус, переносячи глядачів у Лос-Анджелес 1990-х років, коли на вулицях Лос-Анджелеса набирає сили хіп-хоп Західного узбережжя. У центрі сюжету — знайомі з оригіналу Ванда та Леон. Дівчина щиро вірить у те, що реп здатен перевернути американську культуру, і намагається зібрати власну лейбл-команду. Леон зав’язує з кримінальним минулим і теж пробує почати все спочатку.

«Зникла безвісти»

Дата виходу: 9 вересня

Поліцейський диспетчер Ієн Рідлі 11 років не може оговтатися після зникнення трирічної дочки. Він втратив шлюб, кар’єру детектива й почав пити. Проте одного дня на пульт чергового надходить виклик від переляканої дівчини-підлітки, у голосі якої Ієн виразно чує інтонації своєї дитини. Нехтуючи скепсисом колег, він вирішує перевірити, чи справді голос належить його дочці, та починає власне розслідування.

«Газета», 2-й сезон

Дата виходу: 9 вересня

Спін-оф серіалу «Офіс» продовжує зображати абсурд робочих буднів у декораціях редакції. У другому сезоні команда Toledo Truth Teller після отримання журналістської премії вирішує взятися за серйозніше розслідування. Головний редактор Нед Семпсон планує розкопати секрети закритого місцевого клубу для еліти, навіть не підозрюючи, що розслідування поставить під загрозу саме існування видання. Паралельно репортери намагаються розібратися у власних романтичних почуттях.

«Колін із бухгалтерії», 3-й сезон

Дата виходу: 10 вересня

Фінальний сезон сіднейського ромкому. Події роблять стрибок у часі на три роки вперед від моменту, коли Ешлі відхилила пропозицію руки та серця від Гордона на весіллі друзів. Через роки вони знову зустрічаються і серіал нарешті має відповісти на головне питання — чи будуть Ешлі та Гордон разом.

«Томмі і Таппенс Агати Крісті»

Дата виходу: 15 вересня

Нова адаптація детективів Агати Крісті переносить Томмі й Таппенс із Англії 1920-х у сучасність. Письменник-невдаха Томмі випадково зустрічає на весіллі свою колишню студентську любов Таппенс. На цьому самому весіллі стається вбивство, яке вони вирішують самостійно розслідувати. Зрештою новоявлені детективи відкривають власне агентство.

«Кульгаві коні», 6-й сезон

Дата виходу: 18 вересня

Агенти розвідки у вигнанні з відділу Слоу-Гаус знову в біді. Цього разу хтось відкриває системне полювання на колишніх працівників Джексона Лемба. Тобто під ударом опиняються вже самі «кульгаві коні»: агентам доводиться тікати не лише від ворогів, а й від власного керівництва MI5.

«Чудовиська: Історія Ліззі Борден», 4-й сезон

Дата виходу: 17 вересня

Нова частина кримінальної антології «Чудовиська» Раяна Мерфі звертається до однієї з найпохмуріших загадок американського фольклору — справи Ліззі Борден, яку 1892 року звинуватили в убивстві батька та мачухи сокирою. Події розгортаються у вікторіанському будинку, де Ліззі та її служниця живуть серед суворих правил і родинних конфліктів. Постійний тиск поступово підводить жінок до думок про помсту.

«МобЛенд», 2-й сезон

Дата виходу: 18 вересня

Британська кримінальна драма повертається з новим сезоном. Війна між двома кримінальними кланами Лондона — Гарріганами та Стівенсонами — загострюється. Тим часом всередині самої імперії Гарріганів спалахує міжусобиця. Утримати Гарріганів від розпаду намагається Гаррі Да Соуза у виконанні Тома Гарді. «МобЛенд», що спочатку планувався як спін-оф «Рея Донована», остаточно переріс у самостійний серіал.

«Брати»

Дата виходу: 23 вересня

В основу цього комедійного проєкту Apple TV лягла реальна голлівудська байка: мати Метью Макконагі свого часу розповіла, що мала роман із батьком Вуді Гаррельсона. Тож зірки «Справжнього детектива» цілком можуть бути не просто друзями, а й біологічними братами. Актори підхопили цю ідею й зіграли гіперболізовані версії самих себе. За сюжетом Вуді з сім’єю приїздить на ранчо Метью в Техасі, де і намагається розплутати цю родинну таємницю.

«Американська історія жахів», 13-й сезон

Дата виходу: 24 вересня

Замість нової локації автори збирають кросовер за принципом «Месників»: золотий каст франшизи повертається до своїх найвідоміших образів, аби дати бій фінальному босу. Особливу увагу приділять «Шабашу» та «Апокаліпсису», повернувши глядачів до Академії для молодих відьом.

«Інший світ»

Дата виходу: 24 вересня

Це пряме продовження ситкому кінця 80-х про життя студентів, переважно чорношкірих американців, у вигаданому коледжі Гіллман. Тепер його героїнею стає донька персонажів оригінального серіалу, яка вступає до того самого коледжу і стикається зі схожими проблемами стосунків, дорослішання та пошуків себе.