Що дивитися: 13 серіалів жовтня

Одна з небагатьох вдалих екранізацій роману Стівена Кінга, повернення серійного вбивці, що полює на серійних вбивць Декстера, політичний трилер на тему протистояння США й Британії та ще 10 серіальних новинок місяця.

«На схід від Едему»

Дата виходу: 1 жовтня

Екранізація вже вкритої позолотою та бронзою класики — однойменного роману Джона Стейнбека. Початок XX століття, простора географія від Коннектикута до каліфорнійської долини Салінас, сімейна сага, що простирається на кілька поколінь, широка тематична рамка — від роздумів про наслідки Першої світової війни до літопису життя іммігрантів у США, країні, яка на той час вважалася другосортною Європою.

Шоуранеркою серіалу виступила Зої Казан – онука режисера Еліа Казана, який 1955 року зняв знамениту фільмову версію роману Стейнбека із Джеймсом Діном.

«Війна»

Дата виходу: 1 жовтня

Юридична драма про протистояння двох елітних лондонських адвокатських контор. Приводом для конфлікту стає скандальне розлучення технологічного магната Моргана Гендерсона та кінозірки Карли Дюваль. Поділ статків переростає в юридичну битву, де на кону опиняються репутації, кар'єри й величезні гроші.

Проєкт створено в жанрі антології: кожен новий сезон присвячуватимуть окремій резонансній справі. HBO та Sky настільки впевнені у проєкті, що продовжили його на другий сезон ще до прем'єри.

«Навшпиньки»

Дата виходу: 2 жовтня

Власник бару в гей-кварталі Лео та похмурий електрик Клайв протягом 15 років сусідства зберігали мирні стосунки, аж поки сварка в соцмережах через права ЛГБТК не переросла у ворожнечу.

«Вбити Джекі»

Дата виходу: 2 жовтня

Колишня контрабандистка Джекі Прайс уже два десятиліття займається артдилерством і намагається жити спокійно. Проте слушно кажуть, що у кримінальний світ можна ввійти, але з нього не можна вийти: Прайс дізнається, що хтось замовив її вбивство елітній групі найманців «Сім демонів». Замість того, щоб ховатися, героїня вирішує розшукати замовника.

«Керрі»

Дата виходу: 7 жовтня

Як відомо, романи Стівена Кінга розтягують на екранізації, ніби золоту цеглу, але в 9 випадках з 10 письменник залишається незадоволений результатом. «Керрі» Майка Фленаґана — виняток; серіалізація, від якої Кінг залишився в захваті.

Нагадаємо сюжет: відлюдна школярка Керрі Вайт, яку виховує сувора релігійна матір, систематично стикається з булінгом у школі. Але все змінюється з появою першої менструації: дівчина відкриває в собі телекінетичні здібності — усім, хто її ображав, краще тікати подалі.

«Підноготна» (2 сезон)

Дата виходу: 14 жовтня

У другому сезоні кримінальної драми Лі Рейбон, журналіст, лівак і власник книгарні з Талси отримує премію за розслідування корупції серед регіональної еліти, але спокою це йому не приносить. Рейбон знову втягується в небезпечні справи місцевого криміналітету. Ситуацію ускладнює раптовий приїзд батька головного героя — професійного шахрая та афериста.

«Завдання Віжена»

Дата виходу: 14 жовтня

Завершальний проєкт трилогії Marvel, що розпочалася із «ВандаВіжен» та «Це все Аґата». Супергерой Віжен після повернення спогадів вирушає у подорож, аби знайти власну ідентичність і зрозуміти своє місце у світі.

«Дипломатка» (4 сезон)

Дата виходу: 14 жовтня

Уже чотири сезони американська дипломатка Кейт Вайлер розплутує клубок геополітичних інтриг, в яких замішані США, Велика Британія та Росія. Ситуація загострюється, коли з'ясовується, що нова президентка США разом із новим віцепрезидентом, а по сумісництву чоловіком Кейт Гелом, готують таємну операцію з викрадення російської зброї.

«Кришталеве озеро»

Дата виходу: 15 жовтня

Серіал-приквел франшизи «П'ятниця, 13-те» присвячений матері серійного вбивці Джейсона Вурхіза — Памелі. Події розгортаються через рік після загибелі її сина: жінка не може змиритися з втратою, а поява двох незнайомців запускає ланцюг моторошних подій, що розкривають справжню природу Памели. Як кажуть, яблуко від яблуні недалеко падає.

«Люпен» (4 сезон)

Дата виходу: 23 жовтня

Події четвертої частини розгортаються через чотири роки після фіналу попереднього сезону. Професійний крадій Ассан Діоп перебуває у в'язниці, розраховуючи відбути термін і виїхати разом із сином до Сенегалу. Однак ці плани руйнує невідомий імітатор, який розпочинає серію музейних пограбувань від імені Ассана.

«Ноктюрн»

Дата виходу: 30 жовтня

Колишній військовий і детектив Джона Лінн переїздить до невеликого містечка в Пенсильванії. Але навіть тут для нього знаходиться підробіток: у місті лютує серійний убивця Юрек Вальтер. Так починається полювання двох звірів один на одного.

«Декстер: Воскресіння»

Дата виходу: 30 жовтня

Декстер Морган, судовий антрополог і серійний вбивця, який полює на серійних вбивць, облаштовується у Нью-Йорку — нових «мисливських угіддях», де він має вислідити одразу двох дуже різних маніяків. Паралельно він намагається налагодити стосунки із сином Гаррісоном, який продовжує справу батька з вистежування злочинців.