Що читати: 5 книжкових новинок травня

Служба магбезпеки в потайбічному Києві, магічний реалізм по-чилійські, феміністичний автофікшн від лауреатки Нобелівської премії — ось частка книг, які ми будемо читати в травні.

«Навпакиїв. Відділ 32. Служба магбезпеки» — Катерина Пекур

Кожне поважне місто заслуговує на темного двійника. Письменник Ніл Геймен створив Небудь-де — допельгангера Лондона. Його колега по цеху поет Вільям Блейк описав Голгонузу — ще один темний Лондон. Катерина Пекур зробила те ж саме для української столиці — вигадала Навпакиїв.

«Відділ 32» — детективне урбан-фентезі з гостросюжетними розслідуваннями у сучасному Києві та в Навпакиєві, зворотному боці столиці, де схована магія і зокрема Служба магбезпеки. Секретному підрозділу, як ніколи, бракує кадрів, а от його противники на чисельність не скаржаться. На порозі 2022 рік, й у лавах Відділу так невчасно коїться щось загрозливе.

«На добраніч, мамо» — Со Міе

Лі Сонґьон — профайлерка-криміналістка. Її робота — заглядати в черепну коробочку найжорстокіших представників людства й намагатися зрозуміти, що то за монстр ховається в психіці серійних вбивць. І так доволі тривожну рутину Лі розхитують дві події: 1) у житті жінки з’являється Хайон — донька її колишнього чоловіка від іншого шлюбу; 2) з нею зв’язується Лі Бьондо — зірка серед серійних убивць, який наполягає, що серію інтерв’ю з ним має провести саме Сонґьон.

Видно, до чого хилить автор: ці дві події відбулися одночасно зовсім не випадково.

«Ева Луна» — Ісабель Альєнде

«Ева Луна» — латиноамериканська відповідь «Тисячі і одній ночі», де головним героями як такими є оповідь та потяг людей до історій. Неофіційна свята, генерали, хазяїн цирку, науковці, мешканці замку-привида, партизани, патріоти — це герої напіввигаданих і напівправдивих історій Еви Луни, сироти-оповідальниці в фіктивній латиноамериканській країні, яка потерпає через протистояння правої диктатури і лівої опозиції.

Ісабель Альєнде — зірка магічного реалізму, яка не поступається Габріелю Гарсіа Маркесу — на власному досвіді знає, що саме в часи політичних катаклізмів тримає людей на плаву історії. Племінниця колишнього президента Чилі, скинутого військовою хунтою, Альєнде знайшла відраду у вигаданому світі, і радить те саме вам.

«Повна зайнятість. Подія. Юнак» — Анні Ерно

Лауреатку Нобелівської премії Ерно називають матір’ю автофікшена — гібридного жанру, який поєднує елементи мемуарів, есея і нон-фікшену, але, скільки б у ньому не було намішано, він завжди має бути радикально сповідальним.

Ця книга — свого роду нарізка багатогранної творчості Ерно. «Повна зайнятість» — текст про ревнощі чоловіка до суперниці, які перетворюються на одержимість, — схиляється до більш класичної романної форми. «Подія» — суміш фікшену і автобіографії, заснована на особистому досвіді штучного переривання вагітності авторки. Нарешті «Юнак» — оповідь про жінку, яка закохується в набагато молодшого за себе студента. Усі ці три тексти разом складають емоційний і феноменологічний досвід буття жінкою.

«Молоді леви» — Ірвін Шоу

Ірвін Шоу — побронзовіла класика американської літератури минулого століття. Його «Молоді леви» — зшитий в один роман триптих про трьох героїв, розкиданих по світу, але зібраних у тіні катастрофи Другої світової війни. Молодий австрієць Крістіан Дістль охоплений напіврелігійним паралічем нацизму та ідеєю очищення світу від євреїв. Єврей Ноа Акерман, який вже починає відчувати, що люди на кшталт Дістля закручують гайки навколо його життя. Нарешті, Майкл Вітекер — американець-кінопродюсер, який споглядає за воронкою катастрофи з того боку Атлантики. Усі троє, наскільки б різними вони не були, в якомусь сенсі стають дуже близькими — всі вони пройдуть через війну.