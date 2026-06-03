Що читати: 5 книжкових новинок червня

Підготовка до колонізації космосу, класика американської прози ХХ століття, роздуми про сенс буття після травматичних подій та трилер в ізольованому просторі — обирайте, з якою книжкою зустрічатимете початок літа.

«Пакуємося на Марс» — Мері Роуч

Видавництво: «Бородатий Тамарин»

Обкладинка: «Бородатий Тамарин»

Поговоривши з інженерами, медиками й астронавтами, науковиця Мері Роуч підготувала гайд для буття поза землею. Що чекає на людство, коли до сусідньої планети можна буде дістатися умовним космічним Інтерсіті? Які речі покласти до туристично-галактичного наплічника? Якими є відчуття смаку, гігієна та забезпечення базових людських потреб посеред позаземного простору — відповіді на ці та інші питання Роуч зібрала у своїй історії.

Ідеально для тих, кому сподобалася книга «Сонячна система: путівник для туристів» Олівії Коскі та всіх, кого бентежить думка про підкорення космосу.

«Баумґартнер» — Пол Остер

Видавництво: «Видавництво Старого Лева»

Обкладинка: «Видавництво Старого Лева»

Роман-рефлексія, що намагається відшукати відповіді на одвічні питання життя після життя. У своїй оповіді письменник, сценарист та режисер фільмів «Де ти, Лулу?» та «Приватне життя Мартіна Фроста» говорить про біль, що не минає, та про любов, яка залишається навіть тоді, коли фактично не залишається нічого.

Головний герой роману — Сеймур Баумґартнер, професор філософії, вдівець, який вчиться жити заново після втрати дружини. Він знову опановує складне мистецтво існувати у світі, сповненому болючих спогадів про колись щасливе життя. Сеймуру врешті-решт доведеться визнати, що біль не лише ламає, а й перебудовує старі нежиттєздатні конструкції.

«Зима тривоги нашої» — Джон Стейнбек

Видавництво: BookChef

Обкладинка: BookChef

Чи завжди мета виправдовує засоби? Моноліт американської прози ХХ століття та володар Пулітцерівської премії за романи «Грона гніву» Джон Стейнбек пропонує знайти відповідь на це питання. Герой роману «Зима тривоги нашої» Ітан Аллен Гоулі — знавець історії й літератури, нащадок колись дуже багатого роду, ветеран Другої світової війни. Але його порядність та репутація випробовуються на міцність скрутою, фінансовим крахом та зрадою близького оточення. Це позачасовий роман про спокусу та моральний вибір.

«Любе дитя» — Ромі Гаузманн

Видавництво: #книголав

Обкладинка: #книголав

Історія, що лягла в основу серіалу від Netflix та потрапила до списків «Топ-10 найкращих детективів та трилерів року за версією BookPage» і «Найкращі книги 2020 року за версією Чиказької публічної бібліотеки».

Сюжет трилера оповідає про жінку, яка тривалий час перебувала у полоні, але нарешті їй вдається втекти. Питання лише в тому, чи зможе вона справді врятуватися від тих, хто тримав її у забутій Богом лісовій хатині. Адже коли жінка нарешті тікає від свого викрадача, те, що мало б стати щасливим фіналом, стає лише початком нового кошмару.

«Світ для фрау Еверс» — Ольга Мерц

Видавництво: «Уроборос»

Обкладинка: «Уроборос»

Ветеран Першої світової та колишній військовий лікар Франц Еверс залежний від морфію. Вдень він заробляє гроші, здаючи в ломбард рештки свого минулого, а вночі бачить темні химерні сни. Але одного дня прірва, в яку так довго вдивлявся Франц, кліпає у відповідь. Таємничий ворон, хранитель пам’яті людства, являється Францу, щоб оживити міти та легенди. Аби вийти живим зі світу, перетвореного вороном, Франц мусить подолати темряву в собі та знищити власних демонів.

У романі поєднуються елементи фентезі й готики та реальні події. Це як «Сім костелів» Мілоша Урбана переплелися з «Містом в колодязі» Льов Яна.