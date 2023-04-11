Вручати повістки тепер можуть незалежно від місця військового обліку

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Марія Іващук
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Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов чоловіків на військову службу під час мобілізації й на особливий період незалежно від їхнього місця перебування на військовому обліку.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Уряд вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою від 23 лютого 2022 року.

У новій редакції зазначається, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки «здійснюють заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки): на військову службу за призовом осіб офіцерського складу; на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву); на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку)».

Раніше таких уточнень у постанові не було.

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Фото: zaxid.net

Опубліковано: 11 квітня 2023
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