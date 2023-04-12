Школяр із Дніпра винайшов альтернативу поліетилену для біорозкладних пакетів

Учень одинадцятого класу Фінансово-економічного ліцею Дніпра Давид Степаненко винайшов матеріал для виробництва біорозкладних пакетів.

Про це повідомляє «Наше місто».

Давид та його науковий керівник протягом двох років розробляли біополімер. Наразі створено три вдалі зразки матеріалу для пакетів, які можуть розкладатися лише за три місяці.

Біополімер створили з кальцію альгінату (сполука не розчиняється в воді й інших рідинах) із додаванням агар-агару та крохмалю.

Винахідник уже представив свою розробку на наукових фестивалях у Хорватії, Таїланді та Тунісі, а через два місяці школяр виступить на міжнародному конкурсі в США “Олімпіада геніїв”.

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