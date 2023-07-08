Українська фотографка потрапила у шортлист Prix Pictet 2023 зі "Щоденником війни"

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Марія Іващук
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Українська фотографка Гера Артемова потрапила до шортлиста міжнародного конкурсу Prix Pictet 2023 із серією «Щоденник війни».

Тема цьогорічної міжнародної премії — "Людина". У межах теми фотографи могли заглибитися в людські переживання, взаємини та проблеми, які визначають колективне існування людства.

«Щоденник війни» складають диптихи, що документують життя в евакуації Гери Артемової на Черкащині та в Києві після повернення додому.

Переможця оголосять у вересні на відкритті виставки в Лондоні, головний приз — 100 тисяч швейцарських франків.

Gera Artemova / Facebook

Опубліковано: 08 липня 2023
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