Українська фотографка потрапила у шортлист Prix Pictet 2023 зі "Щоденником війни"

Українська фотографка Гера Артемова потрапила до шортлиста міжнародного конкурсу Prix Pictet 2023 із серією «Щоденник війни».

Тема цьогорічної міжнародної премії — "Людина". У межах теми фотографи могли заглибитися в людські переживання, взаємини та проблеми, які визначають колективне існування людства.

«Щоденник війни» складають диптихи, що документують життя в евакуації Гери Артемової на Черкащині та в Києві після повернення додому.

Переможця оголосять у вересні на відкритті виставки в Лондоні, головний приз — 100 тисяч швейцарських франків.

Gera Artemova / Facebook