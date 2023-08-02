Петиція щодо призначення активіста Дмитра Перова очільником Департаменту охорони культурної спадщини КМДА зібрала голоси

362
Марія Іващук
share share

Петиція про призначення пам’яткоохоронця та громадського активіста Дмитра Перова очільником Департаменту охорони культурної спадщини КМДА набрала необхідну кількість голосів.

Тепер петицію має розглянути міський голова Віталій Кличко.

Дмитро Перов займався захистом та збереженням «Садиби Дмитрієва», садиби Барбана, пивоварні Шульца, «Квітів України» та інших памʼяток Києва.

Раніше Дмитро Перов в інтерв’ю БЖ казав, що якщо стане керівником ДОКС, то всі будинки в Києві від 100 років за індивідуальними проєктами автоматично отримуватимуть статус памʼяток, на кожній памʼятці встановлять таблички про їхню історію, а також створять міську програму зі збереження мозаїк.

Опубліковано: 02 серпня 2023
share share
У «Добропарку» хочуть відбудувати зруйновану рф резиденцію Доброчара. Шукають архітекторів У «Добропарку» хочуть відбудувати зруйновану рф резиденцію Доброчара. Шукають архітекторів 10 продуктів та страв, які обов’язково варто спробувати в українській Бессарабії 10 продуктів та страв, які обов’язково варто спробувати в українській Бессарабії Gunia Project, Bevza та Makhno Studio: Німецьке видавництво опублікувало книгу про українських креативників Gunia Project, Bevza та Makhno Studio: Німецьке видавництво опублікувало книгу про українських креативників За час повномасштабної війни росія пошкодила 274 культурних об’єкти в Україні — ЮНЕСКО За час повномасштабної війни росія пошкодила 274 культурних об’єкти в Україні — ЮНЕСКО У «Дію» повернули можливість змінити місце проживання. Однак не для всіх У «Дію» повернули можливість змінити місце проживання. Однак не для всіх Скільки грошей на відбудову Ірпеня витрачають без тендерів на Prozorro – дослідження Скільки грошей на відбудову Ірпеня витрачають без тендерів на Prozorro – дослідження Нічна атака дронів на Київ: уламки впали в трьох районах столиці Нічна атака дронів на Київ: уламки впали в трьох районах столиці На Святошині горів кінотеатр “Кристал”. Раніше його хотіли віддати під забудову На Святошині горів кінотеатр “Кристал”. Раніше його хотіли віддати під забудову
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.