Петиція щодо призначення активіста Дмитра Перова очільником Департаменту охорони культурної спадщини КМДА зібрала голоси

Петиція про призначення пам’яткоохоронця та громадського активіста Дмитра Перова очільником Департаменту охорони культурної спадщини КМДА набрала необхідну кількість голосів.

Тепер петицію має розглянути міський голова Віталій Кличко.

Дмитро Перов займався захистом та збереженням «Садиби Дмитрієва», садиби Барбана, пивоварні Шульца, «Квітів України» та інших памʼяток Києва.