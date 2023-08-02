Петиція щодо призначення активіста Дмитра Перова очільником Департаменту охорони культурної спадщини КМДА зібрала голоси

Петиція про призначення пам’яткоохоронця та громадського активіста Дмитра Перова очільником Департаменту охорони культурної спадщини КМДА набрала необхідну кількість голосів.
Тепер петицію має розглянути міський голова Віталій Кличко.
Дмитро Перов займався захистом та збереженням «Садиби Дмитрієва», садиби Барбана, пивоварні Шульца, «Квітів України» та інших памʼяток Києва.
Раніше Дмитро Перов в інтерв’ю БЖ казав, що якщо стане керівником ДОКС, то всі будинки в Києві від 100 років за індивідуальними проєктами автоматично отримуватимуть статус памʼяток, на кожній памʼятці встановлять таблички про їхню історію, а також створять міську програму зі збереження мозаїк.