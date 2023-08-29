Skofka, Фролов і Тимошенко: український Forbes опублікував новий список «30 до 30»

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Марія Іващук
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Журнал Forbes Ukraine опублікував список «30 до 30» молодих українців до 30 років, які вразили країну та світ.

Список об'єднав людей із різних індустрій: з війська, волонтерського руху, науки, бізнесу, креативних індустрій, громадянського суспільства та держінституцій.

Хто в списку «30 до 30»:

Юлія Бігун — 29 років, засновниця благодійного фонду «Твоя любов» та соціальної компанії Ohra Home, менеджерка з навчання запобігання ризикам від вибухонебезпечних предметів компанії Tetra Tech. Працевлаштовує жінок з інвалідністю та матерів дітей з інвалідністю.

Дмитро Вовк та Віктор SDY Оруджев — 27 та 26 років, CEO кіберспортивної організації Monte та кіберспортсмен, капітан Monte. Monte справили фурор на одному з головних турнірів Counter-Strike: Global Offensive.

Любов Галан — 27 років, співзасновниця та голова громадської організації «Принцип». Системно бореться з бюрократією, з якою стикаються військовослужбовці.

Богдан Гнатковський — 28 років, CEO та співзасновник стартапу NewHomesMate (екс-Propertymate). Під час стартап-зими залучив $5,5 мільйонів у компанію, за оцінкою близько $40 мільйонів.

Дмитро Главацький — 30 років, засновник компанії G Car. З нуля побудував найбільший автопарк (таксі) в країні.

Віталій Гордієнко — 24 роки, кіноблогер, актор, засновник YouTube-проєкту «Загін кіноманів».

Світлана Денисенко — 30 років, директорка благодійного фонду Київської школи економіки. Залучила з початку війни понад $70 млн для ЗСУ та на гуманітарні проєкти.

Юрій Гуляк (Гиря) — 24 роки, командир батальйону 80-ї бригади ДШВ ЗСУ. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів. Брав участь у боях за Нову Каховку, Вознесенськ, Бахмут, Лисичанськ, Харківщину. Нині воює на сході. Один з наймолодших комбатів ЗСУ.

Роман Гурбанов та Ілля Почкун — 25 та 27 років, засновники креативного агентства «Тактика». Найдинамічніший новий гравець на ринку українського креативу.

Ігор Дикун — 29 років, командир розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової бригади, Герой України. У бойових умовах сформував і підготував розвідувальний батальйон.

Костянтин Дудченко — 27 років, співвласник та керівний партнер у Prostir.coffee (Херсон, Івано-Франківськ), засновник брендів «Херсонська кава» та «Крамниця «Спільне». Втративши бізнес у Херсоні, з нуля створив новий в Івано-Франківську.

Олег Заремба — 29 років, співзасновник стартапів AiSDR та Axdraft. Двічі створював стартапи, що потрапляли до зіркового акселератора Y Combinator у США.

Олександр Сак — 29 років, командир 47-ї окремої механізованої бригади, лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів. Один із наймолодших командирів бригад.

Ніна Колосінська — 28 років, анестезіологиня, лейтенант медичної служби Збройних сил України. Урятувала десятки життів людей у Маріуполі та у російському полоні.

Артем Копанєв — 27 років, СОО Genesis. Один із наймолодших топменеджерів великої української IT-компанії.

Іван Кришталь і Тетяна Парфільєва — співзасновники Cher’17. Збільшили у чотири рази продажі одягу бренду Cher’17 за минулий рік.

Євген Кудрявець — 29 років, перший заступник міністра освіти та науки України. Відкрив для українських школярів понад 30 міжнародних конкурсів та олімпіад.

Вероніка Лапчак (Арістова) — парамедикиня добровольчого батальйону ОУН, керівниця Львівського осередку жіночого ветеранського руху. Допомогла сотням жінок-ветеранок упоратися з ПТСР.

Роман Лозинський — 29 років, народний депутат України, старший матрос ССО. Депутат, який пішов служити до Сил спеціальних операцій і виконував бойові завдання.

Вадим Мельник — 29 років, власник Dronehub. Створив інноваційне рішення на ринку дронів.

Олена Скирта — 29 років, співзасновниця проєкту з популяризації науки Inscience. Організовує найбільші науково-популярні конференції в Україні.

Михайло Мудрик — 22 роки, футболіст. Найшвидший гравець в історії «Шахтаря» і один з найшвидших у світовому футболі.

Міша Рудомінський — 23 роки, співзасновник та генеральний директор Promin Aerospace, співзасновник Himera Radios. Координує розробку рацій Himera, невразливих до РЕБ. Розробляє легкі ракетоносії з двигуном, що спалює сам себе.

Skofka (Володимир Самолюк) — 29 років, реп-виконавець. Автор треку Чути гімн, присвяченого пам’яті загиблого на війні друга Валентина Коноводова. Кліп зібрав понад 47 млн переглядів і досі залишається у трендах YouTube.

Вадим Синжерецький — 30 років, CEO та співзасновник маркетплейсу репетиторів BUKI. За півтора року великої війни збільшив утричі дохід компанії, що потрапила до списку найкращих освітніх стартапів Європи.

Василіса Степаненко — 23 роки, журналістка, продюсерка, відеооператорка. Журналістка, яка розповіла світові правду про воєнні злочини Росії і отримала Пулітцерівську премію.

Гліб Стрижко — 26 років, морський піхотинець. Незважаючи на травму, продовжує працювати на благо України.

Антон Тимошенко — 29 років, комік, резидент «Підпільного стендапу». За час вторгнення Тимошенко зібрав два Жовтневих палаци і 3 мільйони гривень для ЗСУ у турах Україною та Європою.

Дмитро Фінашин — 29 років, розвідник Національної гвардії, снайпер, Герой України. Був поранений, втратив руку, повернувся в Сили оборони України.

Іван Фролов — 29 років, дизайнер, засновник бренду Frolov Дизайнер вечірніх суконь, який пошив концертне вбрання для Бейонсе.

Опубліковано: 29 серпня 2023
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