Skofka, Фролов і Тимошенко: український Forbes опублікував новий список «30 до 30»

Журнал Forbes Ukraine опублікував список «30 до 30» молодих українців до 30 років, які вразили країну та світ.

Список об'єднав людей із різних індустрій: з війська, волонтерського руху, науки, бізнесу, креативних індустрій, громадянського суспільства та держінституцій.

Хто в списку «30 до 30»:

Юлія Бігун — 29 років, засновниця благодійного фонду «Твоя любов» та соціальної компанії Ohra Home, менеджерка з навчання запобігання ризикам від вибухонебезпечних предметів компанії Tetra Tech. Працевлаштовує жінок з інвалідністю та матерів дітей з інвалідністю.

Дмитро Вовк та Віктор SDY Оруджев — 27 та 26 років, CEO кіберспортивної організації Monte та кіберспортсмен, капітан Monte. Monte справили фурор на одному з головних турнірів Counter-Strike: Global Offensive.

Любов Галан — 27 років, співзасновниця та голова громадської організації «Принцип». Системно бореться з бюрократією, з якою стикаються військовослужбовці.

Богдан Гнатковський — 28 років, CEO та співзасновник стартапу NewHomesMate (екс-Propertymate). Під час стартап-зими залучив $5,5 мільйонів у компанію, за оцінкою близько $40 мільйонів.

Дмитро Главацький — 30 років, засновник компанії G Car. З нуля побудував найбільший автопарк (таксі) в країні.

Віталій Гордієнко — 24 роки, кіноблогер, актор, засновник YouTube-проєкту «Загін кіноманів».

Світлана Денисенко — 30 років, директорка благодійного фонду Київської школи економіки. Залучила з початку війни понад $70 млн для ЗСУ та на гуманітарні проєкти.

Юрій Гуляк (Гиря) — 24 роки, командир батальйону 80-ї бригади ДШВ ЗСУ. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів. Брав участь у боях за Нову Каховку, Вознесенськ, Бахмут, Лисичанськ, Харківщину. Нині воює на сході. Один з наймолодших комбатів ЗСУ.

Роман Гурбанов та Ілля Почкун — 25 та 27 років, засновники креативного агентства «Тактика». Найдинамічніший новий гравець на ринку українського креативу.

Ігор Дикун — 29 років, командир розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової бригади, Герой України. У бойових умовах сформував і підготував розвідувальний батальйон.

Костянтин Дудченко — 27 років, співвласник та керівний партнер у Prostir.coffee (Херсон, Івано-Франківськ), засновник брендів «Херсонська кава» та «Крамниця «Спільне». Втративши бізнес у Херсоні, з нуля створив новий в Івано-Франківську.

Олег Заремба — 29 років, співзасновник стартапів AiSDR та Axdraft. Двічі створював стартапи, що потрапляли до зіркового акселератора Y Combinator у США.

Олександр Сак — 29 років, командир 47-ї окремої механізованої бригади, лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів. Один із наймолодших командирів бригад.

Ніна Колосінська — 28 років, анестезіологиня, лейтенант медичної служби Збройних сил України. Урятувала десятки життів людей у Маріуполі та у російському полоні.

Артем Копанєв — 27 років, СОО Genesis. Один із наймолодших топменеджерів великої української IT-компанії.

Іван Кришталь і Тетяна Парфільєва — співзасновники Cher’17. Збільшили у чотири рази продажі одягу бренду Cher’17 за минулий рік.

Євген Кудрявець — 29 років, перший заступник міністра освіти та науки України. Відкрив для українських школярів понад 30 міжнародних конкурсів та олімпіад.

Вероніка Лапчак (Арістова) — парамедикиня добровольчого батальйону ОУН, керівниця Львівського осередку жіночого ветеранського руху. Допомогла сотням жінок-ветеранок упоратися з ПТСР.

Роман Лозинський — 29 років, народний депутат України, старший матрос ССО. Депутат, який пішов служити до Сил спеціальних операцій і виконував бойові завдання.

Вадим Мельник — 29 років, власник Dronehub. Створив інноваційне рішення на ринку дронів.

Олена Скирта — 29 років, співзасновниця проєкту з популяризації науки Inscience. Організовує найбільші науково-популярні конференції в Україні.

Михайло Мудрик — 22 роки, футболіст. Найшвидший гравець в історії «Шахтаря» і один з найшвидших у світовому футболі.

Міша Рудомінський — 23 роки, співзасновник та генеральний директор Promin Aerospace, співзасновник Himera Radios. Координує розробку рацій Himera, невразливих до РЕБ. Розробляє легкі ракетоносії з двигуном, що спалює сам себе.

Skofka (Володимир Самолюк) — 29 років, реп-виконавець. Автор треку Чути гімн, присвяченого пам’яті загиблого на війні друга Валентина Коноводова. Кліп зібрав понад 47 млн переглядів і досі залишається у трендах YouTube.

Вадим Синжерецький — 30 років, CEO та співзасновник маркетплейсу репетиторів BUKI. За півтора року великої війни збільшив утричі дохід компанії, що потрапила до списку найкращих освітніх стартапів Європи.

Василіса Степаненко — 23 роки, журналістка, продюсерка, відеооператорка. Журналістка, яка розповіла світові правду про воєнні злочини Росії і отримала Пулітцерівську премію.

Гліб Стрижко — 26 років, морський піхотинець. Незважаючи на травму, продовжує працювати на благо України.

Антон Тимошенко — 29 років, комік, резидент «Підпільного стендапу». За час вторгнення Тимошенко зібрав два Жовтневих палаци і 3 мільйони гривень для ЗСУ у турах Україною та Європою.

Дмитро Фінашин — 29 років, розвідник Національної гвардії, снайпер, Герой України. Був поранений, втратив руку, повернувся в Сили оборони України.

Іван Фролов — 29 років, дизайнер, засновник бренду Frolov Дизайнер вечірніх суконь, який пошив концертне вбрання для Бейонсе.