Цей день 10 років тому: Як у Києві починався Євромайдан та Революція гідності

21 листопада 2013 року, напередодні Вільнюського саміту східного партнерства, Кабінет міністрів України вирішив призупинити процес підготування до укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Розпорядження оприлюднив Прем’єр-міністр Микола Азаров.

Угоду готували з 1998 року, її мали підписати у Вільнюсі 28 листопада, проте, як стверджують джерела ЗМІ, після таємної зустрічі путіна та Януковича у Сочі, українська влада змінила свої наміри та відмовилася від підписання.

Пост Мустафи Найєма від 21 листопада 2013 з закликом виходити на Майдан

Того ж дня у соціальних мережах почала ширитися інформація про початок громадських акцій спротиву. Найбільший резонанс викликав пост у Facebook журналіста і активіста Мустафи Найєма: «Зустрічаємось о 22.30 під Монументом Незалежності. Вдягайтесь тепло, беріть парасолі, чай, каву, хороший настрій та друзів».

Того вечора на Майдані Незалежності зібралося близько півтори тисячі людей. Багато з них вирішили провести ніч на Майдані.

Наступного дня Окружний суд Києва постановив заборонити встановлювати малі архітектурні форми у вигляді наметів, кіосків, навісів, у тому числі тимчасових та пересувних, із 22 листопада 2013 року по 7 січня 2014 року на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик та Європейській площі.

З другої половини дня 22 листопада кількість людей на Майдані Незалежності почала рости. Вдень на місці зібрань протестувальників почали встановлювати металеве огородження та різдвяні кіоски, з’явилися бійці «Беркуту». Увечері на мітинг вже зібралося близько 5 тисяч людей.

Ранок 23 листопада на Майдані Незалежності розпочався зі штовханини протестувальників з міліцією, яка намагалася відтіснити мітингувальників для встановлення новорічної ялинки.

Наймасовіші акції відбулися у неділю, 24 листопада. У столичному парку Шевченка зібралося близько 5 тисяч учасників мирної ходи на підтримку євроінтеграції, які з державними прапорами та прапорами Євросоюзу вирушили Бульваром Шевченка через Хрещатик до Європейської Площі. За різними оцінками, згодом туди прийшли від 60 до 100 тисяч громадян. Активісти оголосили про безстрокову акцію протесту, поки не буде підписана Угода про асоціацію України з ЄС.

Вдень на вулиці Грушевського під будинком уряду відбулися зіткнення міліції з мітингувальниками. Попри рішення суду, представники об’єднаної опозиції встановили на Майдані брезентові намети та тенти «штабу європейського майдану».

Протести продовжилися у наступні дні та набирали обертів.

30 листопада "Беркут" брутально розігнав студентів на Майдані, після чого до центру міста вийшли сотні тисяч людей, а події переросли у драматичне протистояння влади та людей і закінчилися розстрілом протестувальників та втечею президента Віктора Януковича до росії.

Євромайдан тривав 92 дні – до 22 лютого 2014 року.

Фото: УНІАН, "Українська Правда", AFP, Ukrinform, BBC News Україна, Олександр Клименко