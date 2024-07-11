Школяр з Волині розробив систему, яка відстежує переміщення дронів

Школяр з Волині Максим Шумаков розробив систему відстеження переміщення безпілотників.

Про це пише Lutsk-future.

Система здатна працювати і для наземних безпілотних апаратів, але розробники вирішили орієнтувались на БЛА.

Пристрої такого формату використовують під час рятувальних операцій для пошуку травмованих та поранених, а також у наукових дослідженнях. Ще їх можуть застосовувати для фотографування та відеозйомки об’єктів під час військових дій. У сільському господарстві винахід також може стати у пригоді. У багатьох європейських країнах, США та Японії використання дронів під час посівної дуже швидко стало зручним і корисним інструментом не лише для обприскування, але й для моніторингу ґрунту та посівів.

Рівень собівартості винаходу на момент створення складала 30 доларів. Сам Максим зазначив, що пристрій для відстеження відповідних перешкод для безпілотників дозволяє дрону успішно повернутися до місця запуску. Навіть у разі, якщо ворог почне “глушити” його засобами радіоелектронної боротьби, техніка зможе без пошкоджень оперативно дістатися відповідної точки координат.

Нова система дозволяє дрону повернутися навіть, коли заглушені системи GPS, Wi-Fi чи інші функції. Винахідник використав алгоритм, який дозволяє визначати перешкоди в реальному часі. Функціонал запам’ятовує траєкторію польоту. Саме за нею безпілотник може повернутися у зворотньому напрямку. Нарахі винаходом зацікавилися представники української армії.

Фото: Lutsk-future