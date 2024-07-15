"Масажний Спецназ": Як волонтери допомагають військовим на фронті відновитися

Вони проміняли стерильні кабінети на польові умови, проводять по 12 годин в дорозі, і все для того, щоб допомогти військовим відновитися. Вже другий рік в Україні функціонує "Масажний Спецназ" — волонтерське об'єднання, учасники якого їздять на фронт, щоб підтримувати у тонусі спини наших воїнів.

Поговорили з засновником ініціативи Сергієм Андрєєвим про те, як волонтери допомагають військовим відновити сили і лікують їхні спини безпосередньо на фронті.

Про ідею "Масажного спецназу"

Ініціатора цього проєкту звати Сергій Андрєєв. Він засновник відомої концертної агенції Magicbox Association. З початку повномасштабного вторгнення Сергій почав займатися волонтерською роботою. Спершу їхня команда перевозила різноманітні гуманітарні вантажі та спорядження, а з травня 2022 року вдалося відновити проведення концертів.

Спільно з відомим українським артистом Артемом Пивоваровим першими в країні з початку повномасштабної війни розпочали великі благодійні концерти на підтримку Збройних Сил України та регулярні виїзди до військових для передачі техніки та інших позицій по запитам військових. Перед одним з таких виїздів і народилася ідея створення "Масажного Спецназу".

"Коли вперше їхали на фронт, ми взагалі не розуміли, наскільки це буде доречно. Артем Пивоваров грав на гітарі і співав свої пісні, а два масажисти в цей момент робили військовим масажі”, – згадує Сергій.

Вже під час першого виїзду команда отримала позитивні відгуки – військові казали, що відчули полегшення від болю, який їх постійно турбував.

“Хтось на наступний день сказав, що після масажу вперше за рік нормально спав, в когось минув головний біль.

Нам стало зрозуміло, що фізичне відновлення наших Героїв беспосередньо на позиціях — це вкрай необхідна справа. Після цього ми почали розвивати свою діяльність і на сьогодні зросли вже до декількох десятків масажних командос — масажистів з різних міст України, які приїжджають на наші виїзди, які є регулярними кожного місяця", — розповідає Сергій Андрєєв.

Активісти навіть не думали, що масаж стане таким затребуваним серед військових. Хоча на перших виїздах деяким оборонцям було ніяково.



"Спочатку люди трохи ніяковіли. Були здивовані, бо це було настільки поза шаблоном: який масаж тут на позиціях? Це не є в картині світу для людини, яка опинилася на війні. Хтось соромився, але коли прийшли перші бійці, за ними – другі-треті, а потім вишикувалася черга. Зараз нікого спеціально не треба заохочувати, у нас вже щільно розписаний графік виїздів завдяки численним запитам від різних підрозділів".

Про умови роботи і труднощі

Масажистам доводиться працювати в найрізноманітніших умовах: в будинках, госпіталях, полях чи окопах. Головне, щоб поточна військова ситуація дозволяла. Усе необхідне для масажу везуть із собою: столи, прибори та засоби.

Найрозповсюдженіші проблеми, з якими доводиться зіштовхуватися фахівцям "Масажного Спецназу": це міжхребцеві грижі, протрузії, наслідки ускладнень хронічних захворювань хребта та загальна накопичена фізична втома воїнів.

"Через навантаження бронежилетами, амуніцією, через постійні травми практично кожного другого військового, виникає гостра потреба у відновленні.

Масаж — це ефективний засіб. І чим регулярніше це робити і чим більшій кількості людей ми зможемо надати цю допомогу, тим кращим буде стан наших військ. Хоч це і якось пафосно звучить, але ми в це віримо", — підкреслює Сергій Андрєєв.

Кожна така поїздка — недешева, але усі потреби активісти закривають самостійно.

"Переважний обсяг витрат ми закриваємо власними ресурсами, інколи з'являються охочі допомогти донатами. Ми тільки раді і вдячні, що люди помічають нашу діяльність, цінують, але ми нікого активно не агітуємо. Це робимо, бо знаємо, що в країні є велика кількість більш термінових зборів на потреби військових. Ми пріоритетно закликаємо всіх підтримувати саме такі збори".

"Масажний Спецназ" вже побував у найгарячіших місцях з точки зору бойових дій: на Донеччині, Харківщині, Херсонщині та на Запорізькому напрямку. Масажні спецназівці намагаються будувати маршрут таким чином, щоб відвідати максимальну кількість місць та заїхати до якомога більшої кількості військових. Щодня волонтери отримують нові запити від воїнів чи медиків з різних підрозділів.

Про команду

Команда реабілітологів-волонтерів не лише професійна, а й витривала, адже під час виїздів їм доводиться працювати по 12 годин. Не всім це під силу — зауважує Сергій Андрєєв. Також, виїзна команда ризикує в кожній своїй масажній експедиції. Працювати в таких умовах — не до порівняння із відносно мирними містами.



"Нещодавно ми їхали на Куп’янський напрямок, і в певний момент нашого маршруту нас почали дуже наполегливо розвертати. Військові попередили, що зараз може початися обстріл КАБами. Там будь-який момент що завгодно може статися, тому відчуття того, що в країні йде війна там присутнє значно в більшому ступені.

Наш виїзний склад періодично оновлюється: хтось не витримує фізично, адже це довгі переїзди, навантаження, після цього треба відновитися. 12-14 годин займає дорога, на деяких напрямках – бездоріжжя, потім декілька днів – інтенсивна робота практично без перерв".

Щодня кількість запитів на масаж зростає, тому волонтери постійно шукають фахівців, які готові підсилити їхню команду. До "Масажного Спецназу" потрібно пройти своєрідний відбір і відповідати доволі жорстким вимогам:



"Це мають бути кваліфіковані спеціалісти, які можуть дійсно якісно допомогти з відновленням здоров'я хлопців та дівчат. Також це мають бути люди, які підходять нам за цінностями і моральними якостями. Ми ретельно стежимо за атмосферою у нашій команді:

Для нас усіх – це волонтерська справа, тож коли команда виїжджає і працює в складних умовах, важливо, щоб кожна людина в команді була на правильній емоційні хвилі, була підтримкою один для одного.

Нам важливо, щоб були класні люди в команді, бо це впливає і на настрій наших воїнів, до яких ми приїжджаємо. Гарне почуття гумору також вітається".

Про плани

Про “Масажний Спецназ” знають вже не лише на фронті, а й у соцмережах: спецназівці активно розвивають свій Instagram та TikTok . Кажуть: впізнаваність допомагає залучати професіоналів в команду і швидше розширювати діяльність.

"Це так і працює: якби люди не бачили, що таке "Масажний Спецназ" і як він працює, у нас не було би такого розвитку. Це було б більш точково, у вузьких колах, а так дуже багато людей про нас знають і звертаються. Навіть дружини військових пишуть і кажуть: у мене чоловік на такому-то напрямку і у нього болі в спині, чи не могли б ви йому допомогти".

Сергій каже, що їхня мета – робити все можливе для збільшення обсягів допомоги з фізичної реабілітації військових, робити таким чином свій внесок в зміцнення Збройних Сил. Планують розширювати штат масажистів і реабілітологів:

“Чим більше у нашій команді буде спеціалістів, тим більшій кількості воїнів ми зможемо надати цю допомогу. Хочемо в найближчій перспективі залучати іноземних фахівців та окремих вузькопрофільних спеціалістів, реабілітологів, психологів, які зможуть допомагати хлопцям відновлюватися в таких екстремальних і стислих умовах!".



Фото: Масажний Спецназ