Поляк їде велосипедом з Варшави до Києва, аби зібрати гроші на реабілітацію військовополонених

Польський громадський активіст Кацпер Сєніцкі вирішив поїхати велосипедом з Варшави до Києва, щоб зібрати гроші на реабілітацію українських військовополонених, які повернулися з російського полону. Його поїдка триватиме 6 днів.

Про це повідомляє Фундація СТУС.

Свою подорож чоловік розпочав у суботу 12 жовтня, 14 числа він перетнув кордон і 17 числа планується, що він прибуде до Києва. Його маршрут просягає через такі міста: Люблін, Холм, Луцьк, Рівне, Житомир, Буча, Ірпінь та Майдан Незалежності в Києві.

"Це не лише жест солідарності, а й особиста історія — його друг пережив рік неволі, катувань і голоду", – розповідають в організації.

Долучитися до збору коштів можна за посиланням.

Фото: Фундація СТУС