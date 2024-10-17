Поляк їде велосипедом з Варшави до Києва, аби зібрати гроші на реабілітацію військовополонених
Польський громадський активіст Кацпер Сєніцкі вирішив поїхати велосипедом з Варшави до Києва, щоб зібрати гроші на реабілітацію українських військовополонених, які повернулися з російського полону. Його поїдка триватиме 6 днів.
Про це повідомляє Фундація СТУС.
Свою подорож чоловік розпочав у суботу 12 жовтня, 14 числа він перетнув кордон і 17 числа планується, що він прибуде до Києва. Його маршрут просягає через такі міста: Люблін, Холм, Луцьк, Рівне, Житомир, Буча, Ірпінь та Майдан Незалежності в Києві.
"Це не лише жест солідарності, а й особиста історія — його друг пережив рік неволі, катувань і голоду", – розповідають в організації.
Долучитися до збору коштів можна за посиланням.
Фото: Фундація СТУС
Опубліковано: 17 жовтня 2024
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