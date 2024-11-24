Захисник з Київщини заснував екостудію “Funny owls”, де створює унікальні іграшки та інші вироби з дерева

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Наталія Габрух
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На Київщині з’явився ще один ветеранський бізнес — екологічна майстерня “Funny owls”. Її заснував колишній військовий Андрій Смик.

Про це повідомили в Ірпінській міськраді.

Андрій — професійний військовий, снайпер. Він брав участь у бойових діях з 2014 по 2020 рік. Знову повернувся до лав бойового підрозділу напередодні повномасштабного вторгнення. Боронив Київщину, потім поїхав захищати Харківщину та Донеччину. Отримав не одне поранення та контузії. У 2023 році за станом здоров’я повернувся до рідного Ірпеня.

Екологічну майстерню "Funny owls" Андрій заснував влітку 2024 року. Разом із командою вони виготовляють унікальні речі: кухонне приладдя, дитячі іграшки, підставки під телефони, підсвічники, пазли тощо, а також приймають індивідуальні замовлення.

Для військових та їхніх родин діє знижка 30% на всі замовлення.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 24 листопада 2024
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