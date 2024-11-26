У серіалі "Імператриця" від Netflix прозвучала українська народна пісня "Сонце низенько"
У серіалі "Імператриця" від Netflix прозвучала українська народна пісня "Сонце низенько".
Про це повідомляє Суспільне Культура.
Композиція пролунала у першій серії другого сезону серіалу про австрійську імператрицю Єлизавету Баварську (Сісі).
Основну популярність пісня "Сонце низенько, вечір близенько” здобула в 1819 році, коли з'явилася у п'єсі "Наталка Полтавка".
У 1889 році з'явилася опера "Наталка Полтавка", створена за мотивами однойменної п’єси. Музику до неї написав Микола Лисенко, і саме його версія пісні "Сонце низенько" вважається канонічною.
Фото: кадр із серіалу
Опубліковано: 26 листопада 2024
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