У серіалі "Імператриця" від Netflix прозвучала українська народна пісня "Сонце низенько".

Про це повідомляє Суспільне Культура.

Композиція пролунала у першій серії другого сезону серіалу про австрійську імператрицю Єлизавету Баварську (Сісі).

Основну популярність пісня "Сонце низенько, вечір близенько” здобула в 1819 році, коли з'явилася у п'єсі "Наталка Полтавка".

У 1889 році з'явилася опера "Наталка Полтавка", створена за мотивами однойменної п’єси. Музику до неї написав Микола Лисенко, і саме його версія пісні "Сонце низенько" вважається канонічною.

Фото: кадр із серіалу