Український бренд FROLOV створив костюми для виступу Бейонсе на різдвяному матчі NFL
Український бренд FROLOV розробив костюми для виступу Бейонсе, її доньки Блу Айві і танцівниць на різдвяному матчі NFL.
Про це повідомили в Instagram бренду.
Для Бейонсе FROLOV створив унікальну пряжку, дизайн якої натхненний образом бізона.
Її донька Блу Айві виступила в тотал-луці бренду. Костюм дівчинки складався з корсета Solomiya, інкрустованого кристалами, штанів із мереживною бахромою та пряжки з тим самим мотивом бізона.
До того ж FROLOV розробив образи для танцівників артистки.
На створення костюмів знадобилося два місяці, а завершальні етапи роботи, включно з примірками в Лос-Анджелесі, тривали п’ять днів.
Фото: FROLOV
Опубліковано: 27 грудня 2024
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