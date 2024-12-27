Український бренд FROLOV створив костюми для виступу Бейонсе на різдвяному матчі NFL

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Ірина Маймур
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Український бренд FROLOV розробив костюми для виступу Бейонсе, її доньки Блу Айві і танцівниць на різдвяному матчі NFL.

Про це повідомили в Instagram бренду.

Для Бейонсе FROLOV створив унікальну пряжку, дизайн якої натхненний образом бізона.

Її донька Блу Айві виступила в тотал-луці бренду. Костюм дівчинки складався з корсета Solomiya, інкрустованого кристалами, штанів із мереживною бахромою та пряжки з тим самим мотивом бізона.

До того ж FROLOV розробив образи для танцівників артистки.

На створення костюмів знадобилося два місяці, а завершальні етапи роботи, включно з примірками в Лос-Анджелесі, тривали п’ять днів.

Фото: FROLOV

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Опубліковано: 27 грудня 2024
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