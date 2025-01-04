Український фотограф отримав відзнаку міжнародного конкурсу Paris International Street Photo Awards

Український фотограф Ігор Бабій, який працює під псевдонімом VarrIng, отримав почесну відзнаку міжнародного конкурсу вуличної фотографії Paris International Street Awards.

Про це повідомляють на сайті PISPA.

Ігор Бабій отримав відзнаку в категорії Black & White SP.

На світлині зображено момент із життя молодої сім’ї. Біля озера на Позняках чоловік фотографує свою дружину, яка нещодавно стала мамою. Вона сидить на бетонній опорі, формуючи руками фігуру, що нагадує політ птаха.

“Ця фотографія про любов і материнство, про надії молодої сім'ї, про силу миті і моє бачення навколишнього світу. Я радий, що фрагмент нашої української дійсності знайшов відгук у серцях міжнародного журі”, — написав фотограф у соцмережах.

Paris International Street Photo Awards — це щорічний фотоконкурс, присвячений вуличній фотографії. Він відкритий для фотографів з усього світу.

Фото: PISPA